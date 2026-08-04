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▲高雄市旗津區旗津國中新卸任校長交接儀式，由新任校長潘如萍(站立者)主持。(圖／記者黃守作攝，2026.08.04)

▲高雄市市召會演唱歌曲祝福旗津國中新任校長潘如萍到任。(圖／記者黃守作攝，2026.08.04)

▲旗津國中退休卸任校長黃火炎致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.08.04)

▲旗津國中新任校長潘如萍致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.08.04)

高雄市旗津區旗津國中於今(4)日，在該校活動中心，舉辦新卸任校長交接儀式，由六龜區寶來國中校長潘如萍接任，她表示，將培育師生合宜的學習核心素養，展現學習的好奇性，以提高學習接受度，並增進教師專業社群功效，積極發展推進專業銜接國際對話，以及教師專業知能所展現的成果。旗津國中新卸任校長交接儀式，是由校長潘如萍與退休校長黃火炎共同主持，尼布恩人文教育關懷協會醫師陳俊志、中山大學教授鄭義、高雄市家長教育改革協會董事長劉柱均、旗津國中家長會會長陳霖俊、旗津國中校友會理事長葉慶得前鳳山國中校長盧世昌、旗津區長張安君等人，以及當民意代表、里長和該校師生和家長與會。會中由尼布恩合唱團及高雄市市召會演唱歌曲祝福，以及旗津國中吉他社及熱舞社的精彩表演，深獲與會人員熱烈掌聲迴響。退休卸任校長黃火炎說，他投身教育43年，如今卸下校長職務，為教育生涯畫下句點，從偏鄉國小、特殊教育到國中校長，他走過不同教育現場，始終堅持一件事，就是教育不只是知識傳授，更是幫助每一個孩子找到自己的價值，期新任校長潘如萍能持續經營旗津國中，攜手前行共創未來。新任校長潘如萍指出，她將持續培育師生合宜的學習核心素養，展現學習的好奇性，以提高學習接受度，並增進教師專業社群功效，積極發展推進專業銜接國際對話，以及教師專業知能所展現的成果，並強化學生學習不間斷，結合全球議題，且強化語言(第二外語)溝通能力，期展現師生的優越性亮點，以及教學與學習的成效互為正向效益。