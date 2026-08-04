分析佐佐木朗希近期表現，指出配球上明顯與上半季不同之處，在於用指叉球取代直球的主導地位，「因為先前成績不理想，他改變了思維，現在是指叉球為主、直球為輔。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇日本強投佐佐木朗希，下半季3場出賽拿下2勝、防禦率僅1.50，整體表現大復活，71歲的日本傳奇名投江川卓，稍早在自己的YouTube頻道「江川卓的たかされ」上，佐佐木朗希上半季累積出賽16場，取得3勝5敗、防禦率5.33、挨19轟的平庸成績，但到了下半季，3場出賽就拿到2勝0敗、僅挨1轟失分，防禦率1.50，表現與上半季判若兩人。前日職巨人傳奇名投江川卓，聲明自己並未看完佐佐木朗希登板的所有局數，僅分享個人觀察：「他從日本投球時，配球就是以160公里直球為主、搭配指叉球，但因為先前被敲全壘打、成績也不理想，我認為他改變思維，改以指叉球為主、直球為輔。」江川卓認為，大聯盟打者面對佐佐木朗希，通常都是鎖定直球且常從第一球就揮棒，「一旦讓打者對指叉球有所戒心，出棒應對直球時就會變慢。」隨後他也補充，改變配球主軸看似簡單，實則具備挑戰：「要將一直以來習慣的做法完全顛倒過來非常困難，我想他終於下定決心這麼做了。」江川卓也說到，這其實是利用過去數據反向操作的配球策略，而非球威、投球角度上的機制調整，他預測，一旦各隊熟知這項改變，大約1個月或1個半月後，大聯盟各隊就會做出應對。對於未來的應對之道，江川卓提出下一步建議：「那麼屆時該怎麼辦呢？因為他目前幾乎沒有在投曲球，如果每場比賽能加入5、6顆曲球，情況應該會有很大的不同。」