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女星洪詩跟男星李運慶結婚後生下兩個小孩，她近日分享女兒「哺哺」開始上幼兒園的日常，從第一天淡定入學，到第三天分離焦慮爆發，讓夫妻倆都心疼地紅了眼眶，入學第4天，她收到老師傳來的午睡照片，哺哺做出與爸媽約定好的「魔法親親」動作，讓洪詩淚崩，「哭到停不下來。」洪詩夫妻倆送哺哺上幼兒園第一天時，自己和李運慶都紅了眼眶，反而女兒十分淡定，沒有哭鬧；然而到了第3天，哺哺意識到上學就要和爸媽分開，加上不喜歡睡午覺，情緒累積下來，在睡前終於忍不住對爸爸媽媽掉了眼淚。為了幫女兒克服分離焦慮，夫妻倆和哺哺約定「魔法親親」手勢，媽媽代表右手、爸爸代表左手，只要想念爸媽時，就敲敲自己的手心、把手握在一起，爸爸媽媽就會知道女兒在想他們，成為一家人的小約定。入學第4天，洪詩收到老師傳來哺哺午睡的照片，只見她躺在床上、雙手緊緊握在一起，默默做著約定好的「魔法親親」，讓洪詩看到照片後瞬間鼻酸，心疼女兒努力適應環境，忍不住哭了好久。所幸幾天適應後，哺哺從抗拒午睡，到可以靠在老師身上睡著、主動分享學校的趣事，班上還有好朋友陪伴，讓她越來越習慣幼兒園生活，洪詩笑說，孩子適應需要時間，「辛苦送孩子去幼兒園的爸媽們，不管是入學前準備，或是遇到孩子入學後的不捨哭哭，還有好長一段路要走。」