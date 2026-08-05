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▲刨冰飾品皮克敏初登場是在2025年8月，2026年8月進行復刻，並新增冰凍系列。（圖／《Pikmin Bloom》）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》8月活動開跑，本月除了新登場的峇里島雕刻飾品皮克敏外，官方也復刻「刨冰飾品皮克敏」，雖然官方並沒有明確指出口味，但7隻皮克敏的造型，其實都能對應現實生活中7種不同口味的刨冰，不知道皮友們有沒有看出來呢？《Pikmin Bloom》刨冰飾品皮克敏初登場是在2025年8月，當時只有6種顏色，並搭配收集「水果糖漿瓶」任務；直到今2026年8月，冰凍皮克敏正式加入刨冰家族並重新復刻，玩家只要透過收集「熱帶椰子」就有機會獲得刨冰花盆，讓玩家重新回味。刨冰飾品皮克敏無論是2025年8月初登板，還是2026年8月復刻，都有不少玩家好奇「每隻皮克敏到底是什麼口味」，就算刨冰顏色和各品種皮克敏有呼應，但不仔細觀察，實在無法看出；對此也有熱心的皮友整理刨冰飾品皮克敏最可能對應的現實刨冰口味。草莓芒果葡萄檸檬哈密瓜藍色夏威夷+三色堇。「藍色夏威夷」是經典熱帶雞尾酒，也是日本夏日祭典常見的刨冰口味；三色堇則是可食用的花，常被用來裝飾沙拉或做成冰品、甜點西瓜+巧克力豆。白皮確實是西瓜口味，但上面的黑點其實不是西瓜籽，而是「巧克力豆」，在日本夏天傳統冰品中，會用巧克力豆當作西瓜籽來以假亂真，創造冰品話題和創意吸引消費者。抹茶+手工白玉團子。抹茶與糰子冰品結合濃郁微苦的茶香、綿密紅豆與Q彈的手工白玉糰子，是日式甜點組合中極受歡迎的存在。