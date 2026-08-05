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學學文創創辦人徐莉玲，是台灣美學教育的重要推手，她也因47歲高齡產下第二胎林佳翰成為關注焦點，她曾表示這孩子改變了自己的人生方向，也讓她投入美感教育，獲得了老公、台玻集團總裁林伯實全力支持，斥資11億元打造文創總部，讓她有了「台灣美學教母」之稱。徐莉玲1999年與台玻集團總裁林伯實結婚，兩人過去都有過一段婚姻，婚後她以47歲高齡迎來二兒子林佳翰，與前夫所生的長子徐子翔為同母異父兄弟，徐莉玲坦言，高齡得子讓她重新思考人生，成為了她投入美學教育的重要轉捩點。她在陪伴小兒子長大的過程中，發現了台灣缺乏完整的美感教育，因此有了推動藝術教育的想法，徐莉玲認為，上天讓自己在47歲高齡生子，就是賦予她使命，希望能透過自身力量，讓更多人能有機會接觸藝術，因此在2007年創辦了學學文創。徐莉玲推動教育的理念，獲得了老公林伯實全力支持，林伯實為老婆的理想投入11億元，在內湖打造學學文創總部，協助她推廣美學教育的理想，多年來徐莉玲深耕藝術與設計教育，因此被外界譽為「台灣美學教母」。