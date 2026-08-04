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路透4日披露，美國總統川普正草擬一項禁令，將禁止進口中國製造的新型資料中心零組件，以保護支撐人工智慧（AI）熱潮的基礎設施。而這一關鍵零組件，是新型的中國光收發器（optical transceivers）。根據路透報導，主管美國電信業的聯邦通訊委員會（FCC）正著手制定這項措施，以禁止進口新型的中國光收發器（optical transceivers）。這類設備能讓數據在資料中心內部以光速透過光纖傳輸。官員希望在今年發布該規定並於同年生效。這項先前未被披露的動作，目的在防止中國企業在負責訓練與運行 AI 模型的美國資料中心內竊取資料、安裝惡意軟體或中斷服務。路透引述消息人士說法指出 FCC 仍可能修改或撤回這項限制，不過，這是川普政府試圖在中國技術深植於供應鏈之前，限制其入侵美國尖端產業的最新案例。華盛頓諮詢公司 Beacon Global Strategies 的 AI 政策專家考希克（Divyansh Kaushik）表示，「光收發器絕對構成風險。隨著資料中心建設規模不斷擴大，你必須確保資料中心供應鏈從一開始就是安全的。」白宮與 FCC 未回應相關消息，中國駐華盛頓大使館則表示，北京敦促美國「傾聽兩國工商界客觀理性的聲音」，並「停止抹黑中國企業及以制裁相威脅」。大使館補充指出：「對任何實質損害中國利益的行為，中方將採取一切必要措施予以回應。」美國若禁止進口新型號的中國資料中心設備，可能會打擊中國的中際旭創（Zhongji Innolight，300308.SZ）。作為全球最大的光收發器銷售商之一，該公司於 6 月被列入美國五角大廈的涉嫌中國軍方背景企業名單中。該名單通常是採取更嚴厲行動的前兆。中際旭創未回應置評請求。此禁令也可能推升亞馬遜網路服務（AWS，AMZN.O）等美國雲端運算巨頭的成本，他們將轉向其他生產商，例如總部位於美國的 Coherent（COHR.N）和 Lumentum（LITE.O），這兩家公司預計將從該措施中獲益。美股周二盤前，光通三雄盤前股價已率先反應，Coherent盤前大漲14%、Lumentum漲12%、祥茂光電（AAOI）狂噴18%。