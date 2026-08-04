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▲全球最大珍珠粉圓製造商董事長華德發（左起）與嚕比、德懷特組團體UncleLady，.0」概念，希望將台灣最具代表性的手搖飲文化，從產品輸出提升至文化輸出。（圖／安立司娛樂提供）

全球最大珍珠粉圓製造商董事長華德發，過去帶領團隊將台灣珍珠粉圓推向國際市場，全世界每天有680萬杯珍珠出自於他們，如今再度挑戰不可能，正式跨界進軍歌壇！他攜手Z世代隊長嚕比，以及獲選「2025百大MVP經理人」的德懷特，組成團體UncleLady，推出首支單曲〈早安早安！祝你有美好的一天〉，從企業董事長變身唱跳新人，展開人生全新舞台。UncleLady由華德發、嚕比與德懷特三位不同世代與職涯背景的成員組成，團名結合「Uncle」與「Lady」，象徵跨世代、跨領域的合作，也代表不同年齡層共同追求夢想與創新的精神，結合「手搖工業革命5.0」概念，希望將台灣最具代表性的手搖飲文化，從產品輸出提升至文化輸出。華德發多年來深耕珍珠粉圓產業，不僅帶領企業榮獲經濟部「小巨人獎」肯定，更將台灣手搖飲供應鏈推向全球。對他而言，這次組團出道並非一時興起，而是希望延續企業一路走來的創新精神，將珍珠奶茶從「產品輸出」進一步推向「文化輸出」。他表示：「我們不是藝人跨界做食品，而是食品業跨界做音樂。不論做食品、做品牌還是做音樂，我們都希望做到最好，也希望讓世界看見台灣除了有製造實力，更有文化創造力。」希望以企業創辦人的實戰精神，挑戰人生中的全新舞台。為了正式出道，華德發放下董事長身分，從零開始接受歌唱、舞蹈及舞台訓練，白天處理公司營運、國際客戶與市場策略，晚上則進錄音室練唱、到舞蹈教室排舞。華德發坦言，唱歌與跳舞比想像中更困難，但也讓他重新找回創業初期勇於挑戰的熱情，「很多人到了某個年紀，就會覺得人生只能照原本的路走，但我想證明，只要願意開始，任何年紀都可以擁有新的身分。」首支單曲〈早安早安！祝你有美好的一天〉由德懷特創作，融合Hip-hop與流行音樂元素，以輕快旋律傳遞正向能量。此次MV與世新大學廣播電視電影學系張瑋誠老師團隊展開產學合作，並於LVS智能攝影棚完成拍攝。華德發表示，UncleLady未來將持續結合珍珠奶茶文化、音樂、影像與數位內容，讓台灣最具代表性的手搖飲文化不只停留在味覺記憶，更轉化為可以被世界看見的流行文化符號。