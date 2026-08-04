好市多（Costco）又傳出食品含異物事件，有民眾日前在中和店購買了藍莓優格，今（4）日一早打開準備享用時，發現裡面混入了一個「水龍頭扭蓋」，讓他當場傻眼，除了立刻打電話向廠商客服反映，也向衛生局檢舉，提醒近期購買相同產品的消費者多加留意。對此，好市多官方也做出回應：「立刻對同批商品進行全面抽樣檢查」。
開封優格驚見異物！錄影存證並向衛生局檢舉
一位民眾在Threads表示，他今（4）日上午8點30分開封一盒從好市多中和店購買的藍莓優格，不料打開後竟發現內容物中出現一個疑似水龍頭扭蓋的異物，當下立刻錄影存證。
當事人指出，他隨即在4日上午9點20分打電話給廠商客服反映，客服表示將請專員進一步聯繫，直到上午11時20分仍未接獲回電，因此後續也向製造廠所在地的雲林縣衛生局提出檢舉，並同步向好市多中和店反映相關情況。
好市多：全面展開抽檢！會員已退貨靜待調查
針對本次食品內有異物的事件，好市多今（4）日下午回應，在收到會員反映後，已立刻對同批商品進行全面抽樣檢查，目前尚未發現類似情形，也希望會員能將物品攜帶至賣場，公司將協助檢視商品情形，並提供後續必要協助。
當事人則於今（4）日晚間在貼文留言區補充，晚間7點多已將藍莓優格、水龍頭扭蓋，交給好市多中和店人員並退貨相關商品，「他們會轉交給廠商，後續有進度會回報給我，感謝好市多中和店及廠商對於此次事件的後續處理，一起為食安把關。」
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一位民眾在Threads表示，他今（4）日上午8點30分開封一盒從好市多中和店購買的藍莓優格，不料打開後竟發現內容物中出現一個疑似水龍頭扭蓋的異物，當下立刻錄影存證。
當事人指出，他隨即在4日上午9點20分打電話給廠商客服反映，客服表示將請專員進一步聯繫，直到上午11時20分仍未接獲回電，因此後續也向製造廠所在地的雲林縣衛生局提出檢舉，並同步向好市多中和店反映相關情況。
針對本次食品內有異物的事件，好市多今（4）日下午回應，在收到會員反映後，已立刻對同批商品進行全面抽樣檢查，目前尚未發現類似情形，也希望會員能將物品攜帶至賣場，公司將協助檢視商品情形，並提供後續必要協助。
當事人則於今（4）日晚間在貼文留言區補充，晚間7點多已將藍莓優格、水龍頭扭蓋，交給好市多中和店人員並退貨相關商品，「他們會轉交給廠商，後續有進度會回報給我，感謝好市多中和店及廠商對於此次事件的後續處理，一起為食安把關。」