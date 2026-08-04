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中華職棒中信兄弟今（4）日以5：0完封富邦悍將，暫時脫離下半季爐主，此役兄弟先發投手德保拉（Jose De Paula）主投7局無失分，奪下本季6勝、生涯第77勝，超越前兄弟象洋投風神（Jonathan Hurst），獨居聯盟勝投排行榜第10名，落後第9名的伍鐸3場（80勝）。悍將打線此役敲出8安卻一分未得，其中得點圈7打數僅1安，打擊率1成43，也是遭到封鎖的原因之一。兄弟與悍將賽前並列聯盟第5，此役雙方分別推出德保拉與阿部雄大。兄弟在2局下先發制人，宋晟睿、江坤宇連續敲安，岳東華獲得保送，高宇杰在滿壘時敲出高飛犧牲打，加上張仁瑋的適時安打，兄弟單局攻下2分，取得2：0領先。4局下兄弟攻勢再起，江坤宇獲得保送，岳東華、高宇杰補上安打，兄弟再進帳1分，取得3：0領先，也將阿部雄大打退場，這是阿部近4場比賽，第3場投不滿5局的先發。7局下兄弟添加保險分，曾頌恩代打上陣，把握壘上有人的機會，敲出一發左外野2分砲，這是曾頌恩生涯首支代打全壘打，兄弟拉開分差，取得5：0領先。此役悍將打線並不是打不到德保拉的球，全場敲出8支安，卻換不回1分。其中在得點圈7打數僅1安，打擊率1成43，也讓德保拉順利投滿7局，繳出一場7局無失分的優質先發。最終兄弟以5：0完封悍將，將悍將踢到聯盟墊底的位置，德保拉奪下本季第6勝、生涯第77勝，超越前兄弟象洋投風神，獨居聯盟勝投排行榜第10名，落後第9名的伍鐸3場（80勝）。