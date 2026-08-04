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美股主要指數週二（4日）早盤勁揚，科技股全面奮起，費城半導體指數大漲超過600點，其中又以光通訊族群表現最為耀眼，受到美國總統川普擬禁止中國新型光收發器的消息激勵，祥茂光電股價大漲18%。美股主要指數4日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數上揚539點，漲幅1%；那斯達克指數上漲348點，漲幅1.34%；標普500指數小漲54點，漲幅0.7%；費城半導體指數大漲618點，狂噴5.4%。個股部分，台積電ADR勁揚2.5%、輝達上漲2%，股價重新站回210美元大關；AMD與英特爾都上漲超過6%、Palantir狂飆21%；光通訊族群表現驚人，祥茂光電（AAOI）大漲18%、Lumentum上漲8%、Coherent飆漲13%；記憶體族群也持續收復跌勢，美光漲6%、SK海力士ADR漲5%、SanDisk漲8%。根據CNBC報導，Palantir股價大漲21%，公司總營收成長 93%，達到 19.4 億美元，遠高於去年同期的約 10 億美元，並超越倫敦證券交易所集團（LSEG）預期的 18 億美元。其中，商業領域營收激增 149% 至 7.64 億美元，政府領域營收則成長 90% 至 8.09 億美元。Palantir 預計全年總營收將介於 81.5 億至 81.58 億美元之間，商業營收將突破 34.24 億美元。截至最新盤前交易，Palantir 股價上漲了 16.3%。Palantir 共同創辦人兼執行長卡普（Alex Karp）形容這季的表現「非同凡響」，並補充表示，主權 AI 的革命讓他們「對未來感到非常樂觀」。此外，路透稍早披露，川普政府正在草擬一項禁令，目的在禁止美國進口新型號的中國資料中心零組件，以保護支撐人工智慧（AI）熱潮的基礎設施。主管美國電信業的聯邦通訊委員會（FCC）正著手制定這項措施，以禁止進口新型的中國光收發器（optical transceivers）。這類元件能讓資料在資料中心內部以光速透過光纖傳輸。