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「KD」杜蘭特（Kevin Durant）喜歡在網路上和網友交火，這已不是新聞，但近期他的一些言論惹惱了自己昔日的戰友。他在網路上稱詹姆斯（LeBron James）領軍的全新費城76人隊，其帳面實力遠勝於他當年效力的2017年金州勇士「宇宙勇」陣容。為了佐證這項觀點，他甚至直白地貶損了昔日戰友，這讓「K湯」湯普森（Klay Thompson）終於看不下去，親自在Instagram上發文回擊。在一系列引發瘋傳的Instagram留言中，杜蘭特詳細解釋了為何他認為這支新版76人比當年的勇士隊更具統治力。杜蘭特寫道：「這兩隊根本沒得比，笑死。恩比德（Joel Embiid）是MVP；布朗（Jaylen Brown）是總冠軍賽MVP；馬克西（Tyrese Maxey）過去3年都是全明星；而且我們『全都知道』詹姆斯能做到什麼。」隨後，他將矛頭轉向了2017年的奪冠班底，藉由數據來弱化隊友的光環：「湯普森從來都不是任何MVP的候選人，場均22分；格林（Draymond Green），場均14分7籃板6助攻；柯瑞（Stephen Curry）是MVP，就像恩比德一樣。我不懂為什麼帳面上會是那支勇士隊比較強。」面對昔日奪冠戰友在網路上毫不留情地看扁自己，湯普森顯然對杜蘭特的發言感到十分不悅。湯普森隨即在自己的Instagram限時動態上標記了杜蘭特，並寫下：「欸老兄，你還好嗎？（Aye man u good?）」緊接著他不解地質問：「你幹嘛連名帶姓叫我的全名啊？？（What u using my full government for??）」除了點評陣容，杜蘭特也對批評他的球迷展開猛烈回擊，他認為這些球迷只是出於對詹姆斯的狂熱而針對他，並未理性看待他的分析。「但我懂，你們大多數人都是詹姆斯狂熱粉。每當我談論籃球時都會觸發你們的敏感神經，因為你們認為我『偷走』了詹姆斯的2座總冠軍，如果沒有我，他競爭史上最佳（GOAT）的籌碼就會更穩固。」杜蘭特補充道：「大部分時候，你們根本沒在注意我說了什麼，只是在情緒化地回應。」回顧10年前的2016年，杜蘭特震撼體育界加盟了剛創下歷史紀錄73勝9敗的勇士隊。由杜蘭特、柯瑞、湯普森與格林組成的核心，搭配第六人伊古達拉（Andre Iguodala），這支球隊在2017與2018年總決賽中徹底碾壓了詹姆斯的騎士隊，完成了二連霸，被公認是NBA史上最具統治力的王朝之一。兩次簽約的重大差異在於，杜蘭特加盟勇士時，球隊才剛奪冠不久且體系成熟；而76人自1983年以來就未曾染指總冠軍。如今，41歲的詹姆斯、飽受傷病困擾的恩比德，搭配正值巔峰的布朗、馬克西，以及冉冉升起的潛力新星埃奇庫姆（VJ Edgecombe），這支星光熠熠的76人確實充滿話題。