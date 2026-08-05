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▲盤點各地長照服務量能，讓民眾從住院、出院到返家都能獲得無縫接軌的照護服務，減輕家庭照顧負擔。（圖／屏東縣府提供）

為落實長照3.0「出院即照顧、返家不中斷」政策，屏東縣政府整合醫療與長照資源，邀集縣內17家醫院出院準備服務團隊建立快速轉介及即時聯繫機制，並盤點各地長照服務量能，讓民眾從住院、出院到返家都能獲得無縫接軌的照護服務，減輕家庭照顧負擔。屏東縣114年度共有2,836人申請出院準備銜接長照服務，115年截至6月底已有1,425人申請，顯示長照需求持續增加。配合長照3.0推動，服務也由過去出院後7日內提供，提升至出院當日或次日即可啟動，讓醫療照護與長照服務無縫銜接。潮州茂隆骨科醫院表示，醫護團隊在病患住院期間即評估家庭支持與照護需求，依個案狀況擬定返家照護計畫，並協助申請長照服務。曾接受全膝關節置換手術的張女士，在返家後立即獲得到宅物理治療與復健服務，逐步恢復行動能力，也減輕家屬照顧壓力；另有外縣市家屬表示，醫院主動協助媒合長照資源，讓家人不再獨自承擔照護責任。長照處指出，未來將持續強化醫療與長照合作機制，讓有需求民眾在出院當日或隔日即可銜接居家服務、專業復能、交通接送及輔具等資源，並由照顧管理專員持續追蹤與調整照護計畫，打造更完善的長照3.0照護網。