我是廣告 請繼續往下閱讀

翻出歷任委員長出國報告 徐佳青：章孝嚴時代不用寫報告

爆料章孝嚴非五星級飯店不住

僑委會委員長徐佳青日前遭民眾黨指控，出國考察報告僅5頁內容，今（4）日上午她再上廣播節目澄清，強調5頁的報告是網路公告版，詳細版本有30頁，且委員們也都已經拿到。另外，也將歷任僑務委員長出國報告公文公開，點名首屆的委員長章孝嚴，也就是台北市長蔣萬安的爸爸，報告只有幾行字，當時還非五星級飯店不住。徐佳青秀出會內的歷史資料，也就是當年章孝嚴出國考察報告檔案，內容記載「中華民國建國歷史與海外息息相關，金山地區華僑為緬懷國父建民國之功成立紀念館意義重大，7月7號當天落成時孝嚴專程前往參加共襄盛舉，適逢國家重大建設溝通僑情，促進僑界向心當有助益。」徐佳青表示，以前都是由駐海外的外交人員幫忙寫去了哪裡，「老實講以前委員長出國哪有在寫報告的啦，章孝嚴時代是沒有報告，只有海外電報。就只有填一個表，三行字、四行字就結束。」最後，徐佳青還加碼爆料僑胞與她分享的故事說，章孝嚴出國都會帶著太太一起，若飯店沒有五星級，章孝嚴是不住的。僑胞們在飯店門口迎接，但章孝嚴轉身就走，完全沒有走進飯店，後來才發現原來是沒有五星級，委員長不進去。如果這些狀況，今天換成是徐佳青會怎麼樣？徐佳青強調，報告只有5頁，這是2015年前僑委會委員長陳士魁訂下的規定，簡要版本上傳資訊網，詳細版版本可以提供立委索資。這規矩並非她訂下，只是延續過去的規定。