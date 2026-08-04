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旅韓左投王彥程今（4）日面對三星獅先發花費106球主投6局無失分，用完美表現收下本季第10勝，不僅是首位達標的亞洲外援，更並列韓職勝投王。王彥程本季不僅圈粉無數，場外更與隊友打成一片，不僅獲得傳奇名投柳賢振賽後「摸頭殺」鼓勵，韓國國家隊重砲三壘手盧施煥也在六局上演精采美技，幫助王彥程守住局面，上場比賽期間，更被拍到在休息區緊抱王彥程，狂聞他衣服的味道，展現兄弟之間好交情。王彥程今年轉戰韓職迅速融入韓華鷹文化，不僅場上投出好表現，場外也與隊友打成一片，開季初不久，就看到他與老大哥柳賢振有諸多互動，不僅兩人練投時，會互相幫對方擦新球、換球，王彥程上場前，牛棚也會一起喊聲中文「加油！」幫他打氣。本場賽後，柳賢振第一時間走到王彥程身邊「摸頭殺」鼓勵，儘管柳賢振此前連續6場無緣勝投、卡在8勝許久，隊內勝投王還被王彥程超車，但他仍樂見小老弟投出好成績。此外，王彥程本場撐到第6局，2出局被攻佔三壘，在用球數破百情況下被打出三壘強勁平飛球，盧施煥上演神反應接殺出局。他本季與王彥程在鏡頭前也有諸多互動，上月25日，兩人就被拍到在休息區黏踢踢，盧施煥還一度從後方緊抱王彥程，儘管發現鏡頭在拍，仍忘我地聞著王彥程衣服味道，讓球迷不禁笑說，「感情這麼好喔！」、「好羨慕盧施煥...」、「兄弟 你好香」