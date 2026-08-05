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方案一：

方案二：

自從為洛杉磯效力八個賽季的詹姆斯（LeBron James）宣布離隊後，湖人隊正式迎來了「唐西奇（Luka Doncic）時代」。為了避免未來可能面臨的噩夢，湖人高層正與時間賽跑，在今年休賽季積極透過交易與自由市場簽約來重整陣容。最新消息指出，在追逐大前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）陷入僵局的情況下，湖人已將目光轉向洛杉磯快艇隊的側翼悍將小瓊斯（Derrick Jones Jr.）。湖人在去年休賽季與唐西奇簽下3年延長合約，但對於這類超級巨星而言，時間過得飛快。湖人分析師崔佛·雷恩（Trevor Lane）警告，如果唐西奇明年夏天拒絕續約，湖人恐將陷入與丹佛金塊處理尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）時相似的窘境。雷恩指出：「這也是為什麼湖人必須在新賽季展現出強大的競爭力，然後在明年夏天對唐西奇說：『嘿，盧卡，我們正在進行最後的補強，準備衝刺了。』如果不這麼做，一旦唐西奇覺得球隊無法突破，他可能會尋找其他能奪冠的球隊。若明年夏天出現這種氛圍，湖人就不得不考慮將他交易。」唐西奇將在2028年休賽季滿29歲，他顯然不願將巔峰期耗費在一支無法幫助他奪冠的球隊。湖人近期在交易市場上頻頻與亞特蘭大老鷹隊的受限制自由球員庫明加扯上關係，但礙於球隊無法提供庫明加期望的薪資，且老鷹對於先簽後換的籌碼要求過高（不願收下賈瑞德·范德比爾特，要求更多選秀籤），加上明尼蘇達灰狼的競爭，這筆交易正逐漸失去希望。在備案方面，雖然沙加緬度國王隊的杭特（De'Andre Hunter）被提及，但他即將到期的2500萬美元合約與近期的眼部手術，讓這筆交易缺乏可行性。因此，快艇隊的瓊斯成為了湖人最新的目標。《LakeShowLife》專欄作家麥克斯威爾·奧格登（Maxwell Odgen）將29歲的小瓊斯評為湖人的「夢幻補強結果」。小瓊斯目前正處於三年3000萬美元合約的最後一年，他具備頂級的側翼防守能力與穩定的三分外線，更重要的是，他曾在達拉斯獨行俠隊與唐西奇並肩作戰，並成功打進NBA總決賽。雖然小瓊斯的代價不會像庫明加那麼高，但湖人仍需付出一定的資產。《Basketnews.com》專欄作家薩佩特卡（Pijus Sapetka）提出了兩套潛在的交易方案：▪️湖人獲得： 小德瑞克·瓊斯▪️快艇獲得： 賈瑞德·范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、2032年首輪選秀互換權▪️分析： 這對湖人來說相當冒險，因為這將動用球隊目前唯一可交易的首輪籤，但若無法得到更高層級的球員，這項投資或許值得。▪️湖人獲得： 小德瑞克·瓊斯▪️快艇獲得： 道爾頓·克內克特（Dalton Knecht）、阿杜·蒂耶羅（Adou Thiero）、2031年巫師隊二輪籤▪️分析： 湖人將送出兩名年輕球員與一枚二輪籤。雖然這兩名球員尚未兌現潛力，但這也顯示湖人高層為了在未來幾季為唐西奇打造奪冠陣容，願意放棄培養新秀。距離新賽季開打還有時間，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）勢必會繼續在市場上尋找合適的拼圖。無論最終到來的是庫明加、小瓊斯還是其他側翼球員，湖人的首要任務就是打造一支能讓唐西奇安心續約、具備爭冠實力的堅強陣容。