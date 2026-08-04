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▲陳義信為台鋼雄鷹開球但婉拒重現假日飛刀手招牌拉弓姿勢。（圖片提供/台鋼雄鷹）

中華職棒台鋼雄鷹今（4）日在嘉義棒球場舉行「正港鷹雄」特別企劃，賽前邀請傳奇球星陳義信到場為比賽開球。陳義信合體昔日隊友洪一中、路易士、林仲秋，讓老球迷回味「回憶殺」英姿，不過他在主持人詢問是否可以重現假日飛刀手拉弓姿勢時說：「現在再做拉弓年輕人也不知道，就讓動作留在歷史就好，棒球還要繼續走下去，希望未來棒球會更好。」婉拒開球後重現招牌動作。現場大螢幕播放1997年5月22日陳義信對雷公隊完投勝，成為台灣首位100勝投手的歷史畫面，以及1999年4月23日完成1000次三振、1999年6月20日無四死球完封勝，這三場他曾在嘉義棒球場寫下里程碑的經典畫面作為開場。陳義信在掌聲中登場，他坦言心情五味雜陳，60多歲的他已許久沒到棒球場，「棒球場現在是既熟悉又陌生的環境，現在的棒球場及棒球選手都比我的世代來得更好，還好我出生在當時的世代，否則如果在現在我可能也沒辦法這麼好。」陳義信也提及前戰友洪一中、林振賢還有路易士、蕭任汶等人，希望他們加油，並呼籲教練跟球迷們多支持本土投手，因為他們需要大家的掌聲和鼓勵。當主持人沐妍詢問是否願意讓大家重溫拉弓招牌動作時，陳義信婉拒並解釋原因：「因為兩邊的投手、選手都比我好，我覺得我是退到幕後第二線、第三線比較好，再做拉弓動作年輕人也不知道，棒球還要繼續走下去，我希望他們更好，拉弓動作就留在歷史就好」