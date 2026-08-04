王彥程年薪僅10萬美元，身價相對低廉，如今卻成為韓職最強亞洲外援，成績甚至勝過一票洋投，韓華鷹真的撿到寶。

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其中日本投手最受青睞，不乏過去有日職一軍豐富實績的武田翔太、京山將彌與金久保優斗等人都加入，還有澳洲經典賽國家隊王牌韋爾斯（Lachlan Wells），相比之下，王彥程旅日6年從未上過一軍，但本季成績明顯優於上述投手。

本季韓職最高薪洋將是頂著大聯盟投手光環加入、身價200萬美元的起亞虎洋投內爾（James Naile），他本季21場出賽主投121.2局，戰績7勝5敗、防禦率3.85，對比之下，王彥程表現同樣毫不遜色。

▲起亞虎洋投內爾（James Naile）頂著大聯盟實績光環，成為本季韓職最高薪洋投，目前繳出7勝5敗、防禦率3.85成績單。（圖／取自起亞虎IG）

台灣旅外強投王彥程，今年轉戰韓職投出一片天，今（4）日熱投106球繳出6局無失分好投，奪下本季第10勝，不僅並列韓職勝投王，更成為韓職史上第一位拿到雙位數勝投的亞洲外援。韓職本季首創「亞洲外援」制度，吸引亞洲許多有實績的名投加入，韓職本季首創「亞洲外援」制度，將亞洲棒總、ABL所屬選手列在適用範圍內，首年簽約金、年薪、激勵條款與買斷金總和硬上限為20萬美元，續約隔年最多加10萬美元，每隊可使用1人，不算在3名外籍洋將之內，可以同時場上，也不限定位置。此制度實施首年，10球團僅一隊選擇野手，剩下9位都是投手，除此之外，攤開王彥程本季成績，累積10勝4敗、防禦率3.34、投球局數110.1局、88次三振，成績甚至勝過一票高薪洋投，像是樂天巨人王牌洋投羅德里奎茲（Elvin Rodríguez）、LG雙子托爾斯特（Anders Tolhurst）、斗山熊洛格（Zach Logue）等人，儘管具備更強球威、投出更多三振，但不論勝投、防禦率，都與王彥程有一段差距。