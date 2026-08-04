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▲方桃子雖然是AI虛擬人物，不過會拍攝Vlog跟粉絲分享生活。（圖／翻攝自抖音）

中國AI短劇開啟了直式影音新時代，甚至捧紅了虛擬女星「方桃子」，她靠著AI短劇《被裁掉的女孩》一夕爆紅，這讓她火速跨足網紅市場，不僅抖音已經擁有超過50萬粉絲，甚至傳出她一支超過60秒的業配影片高達25.8萬元人民幣（約台幣124萬元），超驚人身價掀起熱議。方桃子是AI短劇《被裁掉的女孩》女主角，與男主角周以衡都是AI虛擬角色，劇集上線後快速累積超過2億次播放，因為方桃子擁有空靈外型，因此被網友形容是AI版的小松菜奈，也讓她一躍成為當今最受矚目的AI明星。除了演出短劇，方桃子也像真人網紅一樣經營社群，不只有分享生活日常Vlog，還會有公關品開箱文，目前全平台粉絲數已突破50萬；近期她更接下隱形眼鏡品牌合作，當起了代言人，展現AI偶像的吸金實力。隨著人氣暴漲，方桃子的合作報價也是水漲船高，根據了解她1至20秒影片收費16.8萬元人民幣（約台幣105萬）；21至60秒為20.8萬元人民幣（約台幣104萬），超過60秒更是要價25.8萬元人民幣（約新台幣124萬元），價碼遠超過不少擁有千萬粉絲的真人網紅，且她不需要跟真人一樣特別去安排行程檔期，只要輸入指令即可，使用的便捷性比起真人網紅更有靈活性，成為了部分業主的選擇之一。