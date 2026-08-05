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洛杉磯道奇隊外野手「億元男」塔克（Kyle Tucker）在3日（台灣時間4日）作客芝加哥小熊隊的比賽中，擔任先發第6棒右外野手，繳出3打數2安打的好表現。然而，這次重返上賽季效力的老東家主場，等待他的卻是滿場無情的噓聲，讓這位強打者在賽後難掩失落，吐露了真實心聲。比賽從賽前唱名開始，現場就充斥著對塔克的怒吼。當轉播員唸到塔克的名字時，瑞格利球場（Wrigley Field）立刻爆發出巨大的噓聲；當他站上打擊區時，迎接他的又是如地鳴般的怒吼；而當他出局時，現場球迷則報以熱烈的歡呼。比賽進行到第6局時，塔克擊出一支越過小熊隊右外野手鈴木誠也頭頂的安打，他拚盡全力想衝向二壘，卻遭鈴木誠也強肩阻殺出局。面對塔克懊惱的神情，小熊球迷則是陷入瘋狂，並再次對他狂噓。塔克在去年賽季從休士頓太空人隊被交易至小熊隊。儘管9月份曾因右腕受傷缺陣，但他全季仍為小熊出賽105場，繳出打擊率.266、22發全壘打、73分打點、整體攻擊指數（OPS）高達.841以及25次盜壘成功的優異成績。季後他成為自由球員（FA），並以4年2億4000萬美元（約合378億日圓）的天價合約轉戰道奇隊。在美國職業運動中，球迷對以自由球員身分跳槽的球員發出噓聲並不罕見，但這番「熱烈歡迎」顯然讓塔克相當受傷。當地轉播單位《SportsNet LA》公開了賽後在休息室的採訪畫面。塔克受訪時神情複雜地表示：「我很喜歡在這裡打球，那裡有非常棒的球員，是一支好球隊。所以能再次回到這裡打球我很高興，也覺得很有趣。」但他隨後難過地說道：「我去年真的拚盡了全力。我帶著手部骨折和小腿的傷勢，依然試圖繼續上場比賽。這一切都是為了球迷，為了幫助球隊再次打進季後賽，我試著去做我所能做的一切。」對於滿場的噓聲，這位身價破億的強打者面露苦澀，顯然對老東家球迷的反應感到十分受傷。