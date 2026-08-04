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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣重砲林安可，今（4）日作客千葉ZOZO海洋球場，交手千葉羅德海洋隊。此役林安可4打數未敲出安打，另外吞下2次三振，終止近期的連續3場安打，打擊率下降至2成30。不過林安可第4打席敲出深遠飛球，眼看有機會形成長打，卻被中外野手愛斗美技接殺，最終西武隊以3：5落敗，終止近期的2連勝。林安可此役續扛先發第3棒、指定打席，首打席未能把握得點圈有人的機會，林安可敲出游擊滾地球出局，不過西武隊靠著奈文的2分砲先馳得點，取得2：0領先。3局上第2打席，林安可遭到小島和哉三振，5局上第3個打席，又被小島三振，吞下此役第2K。西武隊先發投手平良海馬在2局、3局下遭到羅德隊狙擊，最後僅投3局就退場，挨了9支安打，失掉5分全是自責分，最後吞下敗投。8局上林安可第4次打擊，鎖定鈴木昭汰外角147公里的速球攻擊，敲出中外野深遠飛球，眼看有機會形成長打，卻被中外野手愛斗美技接殺。最終西武隊以3：5不敵羅德隊，終止近期的2連勝。林安可此役4打數無安打，吞下2次三振，打擊率下降至2成30，也終止近期的連續3場安打。