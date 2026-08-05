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在自由市場開啟一個月後，「威少」威斯布魯克（Russell Westbrook）尚未與任何NBA球隊簽約。儘管先前有傳聞指出他可能加盟前東家或某些爭冠球隊，但至今仍未有實質進展。不過，這種情況可能在幾天或幾週內發生改變。威斯布魯克在2025-2026賽季效力的沙加緬度國王隊，目前正在評估是否在新賽季與他重新簽約，讓他擔任球隊的導師角色。國王隊在今年的選秀會上挑選了控球後衛阿庫夫（Darius Acuff），並計畫以他為核心建立未來。簽下威斯布魯克被視為能幫助這位新秀更好地適應NBA的首個賽季。根據NBA內部人士費雪（Jake Fischer）在《Stein Line》的報導：「根據內部消息人士透露，國王隊非常渴望引進一位老將控衛來指導備受期待的新秀阿庫夫，因此目前正在評估帶回威斯布魯克的可能性，或者引進歐拉迪波（Victor Oladipo）來填補這個角色。」在2025-2026賽季期間，威斯布魯克為國王隊出賽64場，場均上場29.0分鐘，繳出15.2分、5.4籃板與6.7助攻的成績。然而，國王隊整體的表現並不理想，以22勝60敗的戰績結束賽季，這也讓他們獲得了在2026年NBA選秀會上以第7順位選中阿庫夫的權利。上賽季持有一年合約的威斯布魯克，在國王隊核心陣容旁扮演著充滿活力的進攻發動機與第二分球點。儘管場均失誤高達3.3次，他仍是全隊場均助攻數最高的球員。他也在賽季初以替補身分出發後，成功奪下球隊先發控衛的位置。展望下個賽季，預計阿庫夫將接掌先發重任，這意味著無論是威斯布魯克還是歐拉迪波，都可能成為國王隊板凳席上的重要戰力。儘管目前尚未有球隊與他簽約，威斯布魯克已經明確表達了他對下一支球隊、也是他NBA生涯第19個賽季的期望。在今年4月國王隊的季末面談中，威斯布魯克表示他希望能待在一個真正需要他的陣容裡。「在這個聯盟裡，要贏得總冠軍需要太多不同的條件同時到位，」威斯布魯克在面談中說道。「但有時候你身處其中，事情就是不順利。這就是現實。所以對我來說，最重要的是待在一個我被需要、能享受樂趣、享受比賽的地方。對我而言，這才是最重要的。」威斯布魯克也期盼自己的NBA生涯能至少達到20年。若能在下一支球隊簽下一份兩年合約，他將能實現這個目標。「在我的整個職業生涯中，有很多人支持我，也有很多人不支持我，」威斯布魯克表示。「我認為這兩者的結合，加上從我生涯第一天起就一直支持我的家人，讓我有動力繼續前進，直到我再也打不動為止。如果上帝願意，且機會出現的話，我會打到最後一刻。但我會一年一年來看。希望到了2028年，我還在球場上打球。」在正式簽約之前，威斯布魯克依然是目前自由市場上最具價值的老將之一。