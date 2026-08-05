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陸軍第八軍團再爆重大風紀案件，台南地檢署3日指揮高雄市調處前往步兵第203旅搜索，並帶回宋姓前旅長及陳姓上校政戰主任、陳姓中校科長、高姓女政戰官等4名軍官偵訊。檢方指出，4人疑涉侵吞官兵參與台南佳里某廟會活動所發放款項，涉嫌違反《貪污治罪條例》，訊後分別裁定宋姓前旅長20萬元交保，陳姓上校及陳姓中校各10萬元交保，高姓女軍官限制住居，全案仍持續偵辦中。據了解，此案與今年3月203旅派遣官兵參與台南佳里遶境活動引發的爭議有關，當時宋姓旅長事後遭調職，陸軍司令部曾表示屬正常人事調整。如今檢調展開搜索與約談，案情進一步進入司法調查階段。陸軍第八軍團指揮部4日表示，轄屬步兵第203旅陳姓軍官等員，因疑涉貪污治罪條例，日前由檢警入營搜索及約詢，全案刻正由檢調偵辦中。同時將全力配合司法調查釐清案情，倘有不法，將依規定嚴懲不貸；另持恆要求各單位強化法紀教育，建立正確守法觀念，俾維廉能軍風。