中度颱風「白海豚」路徑持續朝西方前進，中央氣象署預估本週五颱風將通過琉球附近海面，其外圍環流在週末對台灣影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，包含各國傳統模式路徑以及AI模式，預測路徑逐漸有了共識，認為白海豚颱風高機率與台灣擦身而過，「風雨狀況會與巴威颱風類似」，不排除會發布颱風警報。
白海豚未來預測路徑有共識了！影響酷似巴威
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（4）日晚間發文表示，經過幾天以來的不斷修正，傳統及AI預報終於慢慢達成共識，白海豚颱風高機率與台灣擦身而過。沒意外的話，白海豚會是今夏台灣陸地躲過的第三顆颱風。
台灣颱風論壇也補充，以最新預報來推算，白海豚會一路西行，週末兩天將是颱風距離台灣最近的時刻，有發布颱風警報可能，隨後颱風將會直直撞進大陸華東。
至於白海豚對台灣影響，非常有可能酷似上個月的巴威颱風，兩者一樣是大型颱風，一樣是北部海面通過，因此防颱作業可以參考巴威的狀況來準備。
白海豚影響台灣風雨時程出爐！北部間歇雨、山區防豪大雨
至於白海豚對台灣的風雨時程，台灣颱風論壇則指出，本週末台灣北部縣市會出現一波波的間歇風雨，全台山區注意豪大雨。
各地海面長浪起碼要到下週二才會變少。南部縣市平地下週初轉西南風，雨勢增多注意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（4）日晚間發文表示，經過幾天以來的不斷修正，傳統及AI預報終於慢慢達成共識，白海豚颱風高機率與台灣擦身而過。沒意外的話，白海豚會是今夏台灣陸地躲過的第三顆颱風。
台灣颱風論壇也補充，以最新預報來推算，白海豚會一路西行，週末兩天將是颱風距離台灣最近的時刻，有發布颱風警報可能，隨後颱風將會直直撞進大陸華東。
至於白海豚對台灣影響，非常有可能酷似上個月的巴威颱風，兩者一樣是大型颱風，一樣是北部海面通過，因此防颱作業可以參考巴威的狀況來準備。
至於白海豚對台灣的風雨時程，台灣颱風論壇則指出，本週末台灣北部縣市會出現一波波的間歇風雨，全台山區注意豪大雨。
各地海面長浪起碼要到下週二才會變少。南部縣市平地下週初轉西南風，雨勢增多注意。