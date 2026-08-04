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白海豚颱風以每小時22公里速度持續向西移動，氣象署預計週五（7日）起外圍雲系開始影響台灣，不排除週五下半天發布海上颱風警報。由於白海豚颱風路徑在來到東海後仍難確定，日本氣象專家也直呼這將是一顆「迷走颱風」（移動走向複雜的颱風）。根據日本氣象廳4日晚間資料顯示，白海豚颱風中心位置在北緯25.2度，東經140.6度，以每小時20公里速度向西移動，預計周五晚間將來到沖繩那霸上空，在周末速度放慢，路徑仍不確定。日本氣象廳指出，颱風隨後將繼續維持暴風圈向西移動並逼近沖繩與奄美地區。預計沖繩自5日起、奄美自6日起將出現猛烈巨浪。隨著颱風接近，風勢也將顯著增強。6日預測的最大風速，沖繩縣將達每秒40公尺，奄美地區為每秒24公尺；最大瞬間風速方面，沖繩縣恐達每秒60公尺，奄美地區則為每秒35公尺。沖繩地區預計將出現可能導致部分房屋倒塌的狂風。氣象廳特別呼籲民眾，務必在強風來臨前移動至堅固建築內，嚴防暴風與巨浪。此外，九州南部與四國地區自6日起亦須提防巨浪影響。日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士杉江勇次則表示，今年13號颱風白海豚在本週後半段朝沖繩附近前進後，後續路徑仍未明朗。 由於可能出現夏季颱風特有的複雜路徑，也就是所謂的「迷走颱風」，目前也不能完全排除颱風接近九州的可能性。目前的路徑預測中，雖然這種情況發生的機率並不高，但也並非零，未來仍需持續留意最新的路徑預報。杉江勇次提到，決定颱風路徑的主要因素有兩個，分別是太平洋高氣壓與西風槽。一般而言，颱風會沿著太平洋高氣壓外圍，以順時針方向緩慢地由西向偏北移動，之後受到日本附近偏西風的影響，逐漸加快速度並朝東北方向前進。然而，在盛夏時節，由於西風槽偏北，因此颱風的路徑往往主要取決於太平洋高氣壓的強弱變化。當太平洋高氣壓減弱，推動颱風移動的氣流便會大幅減少，使颱風失去明確的引導氣流，容易陷入所謂的「迷走」狀態。他提到，觀察目前的預報，由於現階段為日本帶來酷暑與極端高溫的太平洋高氣壓仍盤據本州附近，因此颱風將沿著高氣壓南側向西移動，預計於7日（週五）左右抵達沖繩本島附近。然而，屆時本州附近的太平洋高氣壓預計將開始減弱，推動颱風持續西行的氣流也會隨之轉弱，因此颱風的移動速度可能明顯放慢。另一方面，目前偏西風已北移至北海道以北，使得引導颱風前進的大尺度氣流變得相當微弱，因此，即使颱風在東海海域出現複雜、多變的移動路徑，也不足為奇。杉江勇次強調，由於颱風本身具有極為緩慢朝西北方向移動的特性，因此目前的路徑預測大致是基於這項特性。然而，只要有任何力量稍微促使颱風偏向東側，就不能完全排除其接近九州近海的可能性。未來仍須密切關注最新發布的颱風路徑預報。