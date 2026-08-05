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療癒首選！拉拉熊16款「奶茶色系」精品大公開

辦公室、租屋族必入手的實用系小物

▲拉拉熊布偶吊飾飲料提袋or絨毛造型證件套盲盒，售價249元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11全店精品集點自8月5日起再度攜手《Rilakkuma 拉拉熊》推出全新檔期「幸福日常精品集點活動」，絨毛造型證件套盲盒，售價249元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲拉拉熊-造型擦手巾，售價249元，柔軟蓬鬆，吸水性佳。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲拉拉熊-可堆疊絨毛置物盒，售價349元。（圖／7-11提供）

▲拉拉熊-15吋平板筆電包，售價449元。（圖／記者鍾怡婷攝）

資深粉絲必收：限定公仔與大型家具

▲7-11「拉拉熊扭蛋機組」（999 元），內含6顆扭蛋與徽章，可隨時體驗DIY驚喜。（圖／7-11提供）

蜘蛛人強勢重啟！潮流周邊帥氣登場

▲搭近期上映的漫威電影《蜘蛛人：重生日》，7-11同步推出「蜘蛛人精品集點活動」。（圖／7-11提供）

7-11 集點攻略：怎麼預購、何時開賣？

超商最新集點活動來了！7-11今（5）日起推出全新7-11集點、加價購活動，攜手超人氣拉拉熊、漫威蜘蛛人及LULU豬，推出超過40款療癒系與收藏系周邊，包括飲料提袋、絨毛證件套、筆電包、扭蛋機組、蜘蛛人後背包、公仔等，最低249元即可加價購。《NOWNEWS今日新聞》整理7-11集點活動開賣時間、加價購價格、必搶商品及購買攻略一次看。《Rilakkuma 拉拉熊》自2003年誕生以來，憑藉著「慢活、療癒」的世界觀擄獲全球粉絲。本次 7-11特別開發療癒奶茶色系商品，除了主角拉拉熊，好朋友小白熊、小黃雞與茶小熊也全員到齊。對於上班族或學生來說，這波集點首推高CP值的「布偶吊飾飲料提袋」與「絨毛造型證件套」盲盒（加價購249 元），共有7款隨機抽，是增添穿搭可愛感的必備配件。此外，讓桌面整潔的「可堆疊絨毛置物盒」（349 元）與「15 吋平板筆電包」（449 元），不僅觸感舒適，更能讓居家辦公氛圍瞬間升級。針對居家生活，還有「造型擦手巾」（249 元）、「陶瓷碗四入組」（499 元）及「公仔數字電子鐘」（599 元）等實用精品。想要打造完整的拉拉熊居家空間，千萬別錯過「拉拉熊扭蛋機組」（999 元），內含6顆扭蛋與徽章，可隨時體驗DIY驚喜。另外，「天絲被」（899 元）與「床包三件組」（699 元）採用親膚材質，讓拉拉熊陪伴度過每個好眠夜晚。搭近期上映的漫威電影《蜘蛛人：重生日》，7-11同步推出「蜘蛛人精品集點活動」。結合時下流行的3C配件，例如「蜘蛛人鍵盤按鍵盲盒」（239 元），可安裝於機械鍵盤上。針對戶外需求，則有「蜘蛛人後背包」（799 元）、「自動傘」（439 元）及「7 吋可動人偶」（799 元），大人或小孩都能找到心儀的收藏。除了拉拉熊與蜘蛛人，7-11同步啟動LULU豬精品盒玩活動，以「LU 家小館」與「美食探索家」為主題，推出多款隨機公仔（單入 360 元）與毛絨吊飾（單入 270 元），超萌的豬豬造型絕對讓收藏控瘋狂。1、會員當筆購：8月5日凌晨00:00起，OPENPOINT會員於門市消費、繳費或寄取件，可直接加價購。2、門市快閃購：8月5日下午3時起至8月16日，不限消費金額，報會員手機號碼即可直接購買。3、小7集點卡：8月17日下午3時起，若快閃購仍有剩餘數量，則開放以6點 OPENPOINT 點數加價購。