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▲台鋼雄鷹洋砲此役2打數無安打，球隊最終以1：8輸球，在嘉義市球場吞下跨季6連敗，追平聯盟紀錄。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.8.4）

這發全壘打是威克在一軍出賽9場的第3轟，追平2005年La New熊洋砲羅德里茲，並列隊史洋砲前9場最多的全壘打紀錄

▲樂天桃猿威能帝面對台鋼雄鷹繳出6局失1分好投，奪下生涯第36勝，追平La New熊洋投銳，並列隊史最多勝洋投。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.4）

後續威能帝回穩，繳出6局失1分好投，奪下本季第7勝、生涯第36勝，追平前La New熊、Lamigo桃猿洋投銳，並列隊史最多勝洋投。

雄鷹今日輸球，吞下在嘉義市球場的跨季6連敗，追平2009年兄弟象、2011年Lamigo桃猿，並列聯盟最慘

中華職棒樂天桃猿今（4）日在嘉義市球場以8：1輕取台鋼雄鷹，持續卡位下半季龍頭，此役桃猿洋砲威克（Adam Walker）開轟，一軍9戰敲3轟，追平2005年La New熊洋砲羅德里茲（Victor Rodriguez），並列隊史洋砲最多；先發投手威能帝（Pedro Fernandez）主投6局失1分，奪下本季第7勝、生涯第36勝，追平La New熊洋投銳（Ken Ray），並列隊史最多勝洋投。雄鷹此役輸球，在嘉義市吞下跨季6連敗，追平2009年兄弟象、2011年Lamigo桃猿，並列聯盟最慘紀錄。桃猿今日作客嘉義市球場，踢館雄鷹，這是桃猿新洋砲威克首度與雄鷹洋砲魔鷹同場競技，不少球迷都期待此役能上演「洋砲煙火秀」。威克在首局就回應球迷的期待，把握一、二壘有人的局面，咬中雄鷹先發投手黃子豪的失投球，一棒將球送上左外野看台，這發3分砲助桃猿先馳得點，取得3：0領先。，而桃猿隊史、聯盟紀錄則是「大王」王柏融在2015年的9場4轟。此役桃猿火力全開，全場敲出11支安打，加上雄鷹發生3次守備失誤，前6局就攻下8分奠定勝基。桃猿先發投手威能帝開局同樣出現亂流，被王博玄敲安後送出2次四壞球保送，加上王柏融高飛犧牲打，失掉此役第1分也是唯一1分。最終桃猿就以8：1輕取雄鷹，穩坐下半季龍頭寶座，與排名第3的雄鷹拉開至2場勝差。值得一提的是，，若9月11日未能擊敗富邦悍將，將改寫嘉義市球場最長連敗紀錄。