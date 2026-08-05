今年第14號颱風「鯨魚」（國際命名KUJIRA）已於今（5）日凌晨2時正式生成，中央氣象署指出，鯨魚颱風位於菲律賓西方海面，預估將朝東北東方向移動，對台灣天氣沒有直接影響。不過，氣象專家吳德榮提醒，另一個大型中颱「白海豚」後續路徑仍存在變數，是否接近中國沿岸後再北轉，將是未來幾天影響台灣天氣的重要觀察重點。
吳德榮：鯨魚颱風生成 預估登陸呂宋島後快速減弱
中央氣象署今（5）日凌晨3時55分發布訊息指出，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，已於今日凌晨2時增強為今年第14號輕度颱風「鯨魚」（國際命名KUJIRA）。
氣象署表示，鯨魚颱風今（5）日凌晨2時中心位於北緯16.5度、東經118.6度，以每小時8公里速度朝東北東移動，中心氣壓998百帕，近中心最大平均風速每秒18公尺。鯨魚颱風未來將持續朝東北東方向前進，目前對台灣天氣沒有影響。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，鯨魚颱風將持續向東迴轉，預估明（6）日登陸菲律賓呂宋島後快速減弱消散，屬於生命週期相當短的「短命颱」。
白海豚仍是觀察重點 路徑變數逐漸增加
相較於鯨魚颱風，吳德榮認為，第13號颱風「白海豚」才是目前更值得留意的系統。根據中央氣象署最新路徑潛勢預測，白海豚目前仍維持大型中度颱風，未來3天將持續偏西前進，經過琉球附近海域，第4天進入東海南部後，移動速度將減慢，並逐漸轉向北方，不過預報不確定性也將增加。
根據最新歐洲（ECMWF）模式指出，4天後各模擬路徑因北方高壓減弱的速度不同，對白海豚開始北偏的位置明顯分歧，若颱風偏西更接近中國沿岸後再北轉，對台灣影響相對較大；若進入東海後就提前北轉，對台灣影響則較輕微，後續仍須持續觀察。
周五起北部降雨增加 周末雨勢有機會變大
吳德榮表示，今天仍受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，午後僅山區有零星降雨機會。各地高溫預估北部23至37度、中部24至36度、南部23至36度、東部21至35度，民眾外出應注意防曬、防中暑。
明（6）日台灣附近將吹東北風，迎風面的北部偶有局部短暫雨，中南部山區午後也有局部雷陣雨。周五至周日（7日至9日）受白海豚外圍環流掠過北部海面影響，北部及中南部將轉為局部短暫陣雨，周六、周日降雨有增加趨勢，北部氣溫略降；至於東半部因過山沉降作用，仍有出現極端高溫的可能，各地也要留意較強陣風。
最新模式模擬顯示，下周一至周三（10日至12日）隨著颱風遠離，台灣轉吹西南風，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區大致恢復晴朗炎熱，但午後仍有局部雷陣雨發展機會。
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中央氣象署今（5）日凌晨3時55分發布訊息指出，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，已於今日凌晨2時增強為今年第14號輕度颱風「鯨魚」（國際命名KUJIRA）。
氣象署表示，鯨魚颱風今（5）日凌晨2時中心位於北緯16.5度、東經118.6度，以每小時8公里速度朝東北東移動，中心氣壓998百帕，近中心最大平均風速每秒18公尺。鯨魚颱風未來將持續朝東北東方向前進，目前對台灣天氣沒有影響。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，鯨魚颱風將持續向東迴轉，預估明（6）日登陸菲律賓呂宋島後快速減弱消散，屬於生命週期相當短的「短命颱」。
相較於鯨魚颱風，吳德榮認為，第13號颱風「白海豚」才是目前更值得留意的系統。根據中央氣象署最新路徑潛勢預測，白海豚目前仍維持大型中度颱風，未來3天將持續偏西前進，經過琉球附近海域，第4天進入東海南部後，移動速度將減慢，並逐漸轉向北方，不過預報不確定性也將增加。
根據最新歐洲（ECMWF）模式指出，4天後各模擬路徑因北方高壓減弱的速度不同，對白海豚開始北偏的位置明顯分歧，若颱風偏西更接近中國沿岸後再北轉，對台灣影響相對較大；若進入東海後就提前北轉，對台灣影響則較輕微，後續仍須持續觀察。
吳德榮表示，今天仍受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，午後僅山區有零星降雨機會。各地高溫預估北部23至37度、中部24至36度、南部23至36度、東部21至35度，民眾外出應注意防曬、防中暑。
明（6）日台灣附近將吹東北風，迎風面的北部偶有局部短暫雨，中南部山區午後也有局部雷陣雨。周五至周日（7日至9日）受白海豚外圍環流掠過北部海面影響，北部及中南部將轉為局部短暫陣雨，周六、周日降雨有增加趨勢，北部氣溫略降；至於東半部因過山沉降作用，仍有出現極端高溫的可能，各地也要留意較強陣風。
最新模式模擬顯示，下周一至周三（10日至12日）隨著颱風遠離，台灣轉吹西南風，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區大致恢復晴朗炎熱，但午後仍有局部雷陣雨發展機會。
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