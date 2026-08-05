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荷姆茲海峽談判露曙光 國際油價重挫逾5%

Palantir財報驚豔 單日暴漲29%

開拓重工漲逾5% AI資料中心帶旺設備需求

財報季表現強勁 逾8成企業優於預期

在企業財報表現亮眼，加上市場期待荷姆茲海峽有望重新開放，帶動國際油價大跌等因素激勵下，美股週二（4日）全面勁揚，標普500指數與道瓊工業指數雙雙改寫收盤新高。科技股成為盤面主力，人工智慧（AI）軟體公司Palantir單日暴漲29%，半導體族群也延續反彈走勢。道瓊工業指數飆漲907.47點或1.71%，收報54085.88點；標普500指數上漲136.02點或1.79%，收在7736.52點，為6月以來首度再創歷史新高；那斯達克指數揚升671.09點或2.59%，收26584.99點；費城半導體指數勁揚748.91點或6.55%，收12179.26點；標普500與道瓊不僅盤中刷新紀錄，收盤點位也雙雙創下歷史新高。市場風險偏好升溫，主要受到中東局勢可能降溫的激勵。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）接受財經媒體CNBC訪問時表示，美方正與伊朗進行談判，不排除最快在當天或隔日就荷姆茲海峽重新開放達成協議，並讓衝突逐步回到較為正常的狀態。相關談話帶動原油價格急跌。西德州中級原油（WTI）期貨下跌5.69%，收每桶75.77美元；國際基準布倫特原油則下跌5.26%，收每桶79.36美元。油價回落有助緩解市場對通膨與企業成本上升的憂慮，也替股市提供進一步支撐。科技類股週二整體上漲約4%，成為帶動大盤創高的最大功臣。Palantir公布第2季財報後，股價暴漲29%，創下兩年多來最佳單日表現。執行長卡普（Alex Karp）形容業績表現「超乎想像」，並表示各國政府與企業對「AI主權」及自主人工智慧系統的需求快速成長，推升公司營收與訂單。半導體類股也延續7月重挫後的反彈走勢，美光科技（Micron Technology）大漲逾7%，邁威爾科技（Marvell Technology）更飆升近13%。市場分析認為，部分大型雲端業者近期成功緩解投資人對AI資料中心支出過高、侵蝕現金流的擔憂，使先前遭到拋售的晶片股重新獲得資金青睞。道瓊成分股中，開拓重工（Caterpillar）股價上漲逾5%，漲幅居30檔成分股之冠，盤中更突破上月創下的歷史高點。開拓重工第2季財報優於市場預期，並上調全年營收成長展望。公司表示，隨著美國各地加速建設AI資料中心，對重型機械、發電設備及基礎建設相關產品的需求持續強勁。公司也預估，全年關稅成本可能落在原先預估區間的低端，進一步減輕投資人對貿易成本的疑慮。除了科技股外，金融、工業及原物料類股同步走高。金融類股上漲約0.9%，高盛（Goldman Sachs）漲逾2%；工業與原物料類股則分別上漲近2%，顯示漲勢並未僅集中於少數科技權值股。根據FactSet統計，目前已公布財報的標普500成分企業中，超過84%的獲利優於市場預期，顯示美國企業整體基本面仍具支撐。麥格理集團全球外匯與利率策略師魏茲曼（Thierry Wizman）表示，從美股連續3個交易日大幅上漲的表現來看，市場幾乎看不出全球仍面臨地緣政治與通膨風險。他指出，半導體類股已逐步收復7月跌幅，企業財報整體也未讓投資人失望，市場情緒因而明顯改善。美股主要指數週一甫在8月首個交易日全面大漲，道瓊當天也已創下收盤新高，亞馬遜（Amazon）市值更首度突破3兆美元。不過，亞馬遜週二回跌約2%，主因創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）申報出售約40億美元持股，引發短線調節賣壓。