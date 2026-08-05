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美財長：最快今明兩天達成協議

油價聞訊重挫 WTI跌破76美元

傳伊朗考慮讓歐洲國家協助排雷

川普取消攻擊 為談判留下空間

分析師：即使達成協議也可能再度破裂

美國與伊朗就重新開放荷姆茲海峽的談判傳出進展。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方最快可能在美東時間週二（4日）或週三（5日）達成協議，恢復商船在海峽自由通行。消息激勵國際油價重挫逾5%，西德州中級原油跌破每桶76美元。根據CNBC報導，貝森特接受財經媒體CNBC節目《Squawk Box》訪問時表示，美國目前正與伊朗進行談判，最快可能在週二或週三，就重新開放荷姆茲海峽達成協議，讓衝突逐步回歸較正常的狀態。被問到伊朗是否可向通行船隻收取費用時，貝森特強調，協議的核心應是商船享有「自由通行」，暗示美方不支持伊朗對經過海峽的船舶徵收通行費。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也證實，美方正參與阿曼與伊朗之間的協商，討論如何在短期內允許更多商船通過荷姆茲海峽。盧比歐表示，談判已取得進展，但尚未達成最終結果，美方希望能在極短時間內完成協議。市場期待荷姆茲海峽恢復正常航運，國際油價週二大幅下跌。西德州中級原油（WTI）期貨終場下跌5.7%，收在每桶75.77美元；國際基準布倫特原油則下跌5.3%，收每桶79.36美元。貝森特表示，目前仍有數百艘船隻受困波斯灣，一旦恢復自由通行，相關船舶得以駛離，能源及原物料價格可能進一步回落。他指出，荷姆茲海峽運輸的不只有原油，還包括肥料、成品油及各類工業氣體。一旦航運恢復，市場可能出現明顯的價格紓解行情，降低能源與供應鏈成本。彭博引述知情外交人士透露，伊朗正考慮允許歐洲國家協助清除荷姆茲海峽內的水雷。海峽中的水雷被視為恢復正常航運的一大障礙，即使美伊達成政治協議，排雷與確保航道安全仍需時間。此外，英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）表示，週一有一艘貨輪在阿曼海塞卜東北方約20海里處，遭不明物體擊中，顯示區域海運風險尚未完全解除。美國總統川普（Donald Trump）上週末宣布，取消原定對伊朗發動的大規模軍事攻擊，目的就是為重新開放荷姆茲海峽的談判創造空間。不過，川普過去已多次宣稱美伊即將達成協議，但衝突隨後又再度升高，因此市場對本輪談判仍保持審慎。美國與伊朗曾於6月17日簽署重開荷姆茲海峽的諒解備忘錄，船舶通行量一度回升，但協議不久後便因航行路線爭議破裂。伊朗要求商船通過海峽時，必須行經其領海；美國則護送船隻沿阿曼海岸航行。伊朗之後多次攻擊在美軍保護下通過海峽的船隻，美方則以超過10波空襲及重新封鎖伊朗作為回應。TD證券大宗商品策略主管麥凱（Ryan McKay）表示，伊朗不太可能在未取得荷姆茲海峽控制權的情況下接受協議，因此即使雙方近期達成共識，協議最終失敗的風險仍然偏高。他也指出，即使海峽完全重開，原油出口量未必大幅增加，因為目前通過荷姆茲海峽的油流，已大致符合主要產油國恢復產量的進度，後續新增供應空間可能有限。市場接下來將密切觀察，美伊能否就商船航線、伊朗是否可主張管轄權、水雷清除及安全護航等核心問題取得共識，這些條件將決定荷姆茲海峽能否真正恢復長期穩定通行。