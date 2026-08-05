太空探索公司SpaceX上市後首份財報正式出爐，這也是SpaceX今年6月完成創紀錄IPO後，首度向華爾街公布財報。受惠於Starlink衛星網路與AI業務高速成長，第2季營收年增近1倍，優於市場預期。不過公司大舉投入AI基礎建設，資本支出暴增逾6倍，且預告未來幾季仍將維持高投資水準，讓投資人擔憂獲利壓力，盤後股價一度重挫約7.5%。雖然SpaceX業績亮眼，但自掛牌以來，股價已累計下跌約8%至16%，市場仍在觀望其龐大AI投資何時能真正轉化為獲利。
營收年增92% 虧損優於市場預期
綜合路透社、CNBC報導，根據財報，SpaceX第2季（4月至6月）營收達78.1億美元，高於市場預估的69.3億美元，也較去年同期的41億美元大增92%。
每股虧損0.09美元，優於分析師預估的每股虧損0.26美元；淨損則由去年同期的10億美元縮小至5.41億美元。
若以事業部門來看，Starlink所屬的衛星網路與連線服務仍是最大收入來源，也是目前唯一穩定獲利的業務。
其中太空業務（Space）營收9.62億美元，高於市場預估的8.35億美元；衛星網路與連線服務（Connectivity）營收42.9億美元，高於預估的38.3億美元，占總營收逾五成；AI業務營收25.6億美元，也優於市場預估的21.8億美元。
Starlink仍是金雞母 AI營收暴增250%
財報顯示，Starlink營收年增66%，營業利益更成長79%，第2季營業利益達16.6億美元，持續扮演SpaceX最重要的現金來源。
截至目前，Starlink全球用戶數已倍增至約1200萬戶，除了個人消費者外，也涵蓋企業、航空、航運、政府及軍方市場。
不過，由於持續拓展海外市場並推出較低價方案，平均每位用戶收入（ARPU）反而較去年同期下滑22%。相較之下，被執行長馬斯克（Elon Musk）視為未來核心成長引擎的AI事業，營收則暴增約250%。
目前SpaceX AI業務涵蓋xAI、Grok聊天機器人、社群平台X，以及快速擴張中的AI資料中心，同時也透過提供運算服務，與Anthropic、Google及Reflection AI等公司合作，開始創造收入。
馬斯克在法說會上表示，公司正以他認為「全球最快的速度」擴建AI運算能力，同時持續提升AI模型表現。
AI燒錢不停 資本支出暴增逾6倍
儘管AI業務快速成長，但也帶來龐大支出。SpaceX第2季資本支出暴增至超過180億美元，遠高於去年同期的28.3億美元，其中光是AI相關投資就高達158.3億美元，去年同期僅約7.49億美元。
財務長Johnsen表示，未來幾季資本支出仍將維持相近規模，代表公司短期仍將持續大舉投資AI基礎建設。
部分投資人因此擔心，雖然AI業務開始產生收入，但短時間內仍難以完全抵銷龐大的資本投入。
星艦仍燒錢 太空業務持續虧損
SpaceX另一項重要業務──太空發射服務，第2季營收年增29%，但仍面臨高額成本。
目前包括商業發射、政府任務及新一代重型火箭「星艦」（Starship）研發在內的太空部門，營運仍處於虧損狀態。
財報顯示，太空部門營業虧損約5.42億美元，而AI部門也虧損約12.6億美元。
市場認為，星艦能否成功實現高度可重複使用，將是SpaceX未來商業模式能否成立的關鍵。若星艦投入商業運作，不僅可部署更高頻寬的Starlink衛星，也將支援未來軌道AI運算平台的建設。
此外，SpaceX也宣布，已與輝達（NVIDIA）合作，將在未來的Starmind AI1軌道運算衛星中採用其AI晶片。
Starlink補貼AI模式 市場看法分歧
目前Starlink仍是SpaceX最主要的獲利來源，也被視為支撐AI及星艦研發的重要資金來源。
部分分析師質疑，長期依靠Starlink獲利來支應AI與火箭開發，商業模式恐怕難以持續。
不過，也有分析師持相反看法。
Zacks Investment Management首席市場策略師穆貝里（Brian Mulberry）表示，本次財報最大的驚喜，在於AI業務已開始自行創造收入，而非完全依賴Starlink補貼，「這是今天最重要的亮點之一。」
IPO後股價仍承壓 市場關注後續動向
SpaceX今年6月完成創紀錄IPO，當時公司估值約達1.75兆美元。
不過，市場對公司龐大的AI投資仍抱持觀望態度，加上本週四起IPO禁售期將陸續解除，市場預期早期投資人及內部人士可能出售持股，也使股價承受壓力。
另一方面，市場也關注馬斯克是否會回應近期有關SpaceX與特斯拉（Tesla）可能整合的傳聞。雖然《華爾街日報》日前報導，特斯拉內部已開始為相關交易預作準備，但馬斯克已公開否認，稱相關消息是「假新聞」。
整體而言，SpaceX首份財報證明Starlink與AI業務仍維持高速成長，但公司仍處於高投資階段，未來能否順利將AI、星艦與衛星網路三大布局轉化為穩定獲利，仍將是投資人最關注的焦點。
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綜合路透社、CNBC報導，根據財報，SpaceX第2季（4月至6月）營收達78.1億美元，高於市場預估的69.3億美元，也較去年同期的41億美元大增92%。
每股虧損0.09美元，優於分析師預估的每股虧損0.26美元；淨損則由去年同期的10億美元縮小至5.41億美元。
若以事業部門來看，Starlink所屬的衛星網路與連線服務仍是最大收入來源，也是目前唯一穩定獲利的業務。
其中太空業務（Space）營收9.62億美元，高於市場預估的8.35億美元；衛星網路與連線服務（Connectivity）營收42.9億美元，高於預估的38.3億美元，占總營收逾五成；AI業務營收25.6億美元，也優於市場預估的21.8億美元。
Starlink仍是金雞母 AI營收暴增250%
財報顯示，Starlink營收年增66%，營業利益更成長79%，第2季營業利益達16.6億美元，持續扮演SpaceX最重要的現金來源。
截至目前，Starlink全球用戶數已倍增至約1200萬戶，除了個人消費者外，也涵蓋企業、航空、航運、政府及軍方市場。
不過，由於持續拓展海外市場並推出較低價方案，平均每位用戶收入（ARPU）反而較去年同期下滑22%。相較之下，被執行長馬斯克（Elon Musk）視為未來核心成長引擎的AI事業，營收則暴增約250%。
目前SpaceX AI業務涵蓋xAI、Grok聊天機器人、社群平台X，以及快速擴張中的AI資料中心，同時也透過提供運算服務，與Anthropic、Google及Reflection AI等公司合作，開始創造收入。
馬斯克在法說會上表示，公司正以他認為「全球最快的速度」擴建AI運算能力，同時持續提升AI模型表現。
儘管AI業務快速成長，但也帶來龐大支出。SpaceX第2季資本支出暴增至超過180億美元，遠高於去年同期的28.3億美元，其中光是AI相關投資就高達158.3億美元，去年同期僅約7.49億美元。
財務長Johnsen表示，未來幾季資本支出仍將維持相近規模，代表公司短期仍將持續大舉投資AI基礎建設。
部分投資人因此擔心，雖然AI業務開始產生收入，但短時間內仍難以完全抵銷龐大的資本投入。
星艦仍燒錢 太空業務持續虧損
SpaceX另一項重要業務──太空發射服務，第2季營收年增29%，但仍面臨高額成本。
目前包括商業發射、政府任務及新一代重型火箭「星艦」（Starship）研發在內的太空部門，營運仍處於虧損狀態。
財報顯示，太空部門營業虧損約5.42億美元，而AI部門也虧損約12.6億美元。
市場認為，星艦能否成功實現高度可重複使用，將是SpaceX未來商業模式能否成立的關鍵。若星艦投入商業運作，不僅可部署更高頻寬的Starlink衛星，也將支援未來軌道AI運算平台的建設。
此外，SpaceX也宣布，已與輝達（NVIDIA）合作，將在未來的Starmind AI1軌道運算衛星中採用其AI晶片。
Starlink補貼AI模式 市場看法分歧
目前Starlink仍是SpaceX最主要的獲利來源，也被視為支撐AI及星艦研發的重要資金來源。
部分分析師質疑，長期依靠Starlink獲利來支應AI與火箭開發，商業模式恐怕難以持續。
不過，也有分析師持相反看法。
Zacks Investment Management首席市場策略師穆貝里（Brian Mulberry）表示，本次財報最大的驚喜，在於AI業務已開始自行創造收入，而非完全依賴Starlink補貼，「這是今天最重要的亮點之一。」
IPO後股價仍承壓 市場關注後續動向
SpaceX今年6月完成創紀錄IPO，當時公司估值約達1.75兆美元。
不過，市場對公司龐大的AI投資仍抱持觀望態度，加上本週四起IPO禁售期將陸續解除，市場預期早期投資人及內部人士可能出售持股，也使股價承受壓力。
另一方面，市場也關注馬斯克是否會回應近期有關SpaceX與特斯拉（Tesla）可能整合的傳聞。雖然《華爾街日報》日前報導，特斯拉內部已開始為相關交易預作準備，但馬斯克已公開否認，稱相關消息是「假新聞」。
整體而言，SpaceX首份財報證明Starlink與AI業務仍維持高速成長，但公司仍處於高投資階段，未來能否順利將AI、星艦與衛星網路三大布局轉化為穩定獲利，仍將是投資人最關注的焦點。