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10天9夜漢光演習6大重點一次看

🟡重點1：今年首度納入M1A2T戰車

重點2：淡江大橋直逼台北政經中樞 將首度實施阻絕演練

重點3：擴大無人機攻防演練 採「蜂群式」反制

重點4：城鎮韌性防空演習（原萬安演習）將分區實施行動網路降速

重點5：同步動員台北後備旅演練 海軍濱海作指部首度加入漢光演習

🟡 重點6：首度試辦隨軍記者 驗證戰時資訊發佈效率

導入反向簡報、強調去中心化 不只美方協助也吸收各國實戰經驗

漢光前夕 中國在台海周邊執行聯合戰備警巡

國軍「漢光42號」實兵演習今（5）日登場，將連續實施10天9夜，區分「備戰部署」、「戰力防護及保存」、「聯合反登陸」及「縱深防禦與持久作戰」等階段，採取本島實兵不實彈、外島部分實彈方式進行。此次演習除延續「有想定、不劇透」、去中心化指揮管制及24小時不間斷演練，也首度納入M1A2T戰車、淡江大橋阻絕、南北後備旅全旅動員、行動網路降速及隨軍記者等課目，並擴大無人機攻防操演規模，全面驗證國軍整體防衛及全民防衛韌性。此次演習另一項重點，是去年成軍的M1A2T戰車首度正式納入漢光防衛作戰計畫。M1A2T戰車去年雖曾於新竹坑子口陣地實施實彈射擊，但當時屬例行訓練，今年將真正投入漢光演習，在北部地區驗證聯合反登陸及縱深防禦能力，檢視戰車部隊如何與其他兵力共同阻止敵軍持續向內陸推進。今年5月通車的淡江大橋，也將首度實施阻絕演練。軍方評估，淡江大橋雖有助改善地方交通，但若敵軍成功登陸八里海岸或占領台北港，該橋也可能成為敵軍跨越淡水河口、進入淡水並直逼台北政經中樞的道路。因此，此次由陸軍五三工兵群負責架設阻絕設施，模擬阻止敵軍沿大橋向台北市區推進，淡水河口、台北港、八里海灘及桃園一帶也將成為北部防衛作戰重點。面對無人機在近年戰爭中的大量運用，軍方此次也將顯著擴大無人機攻防演練，不排除模擬「蜂群式」攻擊及反制情境。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，國造無人機可採多方向、多角度進行蜂群式攻擊，打擊來犯登陸部隊或敵方重要目標；軍方則未透露演練涉及的機種、地點、部隊及實機數量。今年「城鎮韌性防空演習」也將與漢光進程結合，於7日、10日至13日依南部、中部、外離島、東部及北部順序，採有預警、分區異時方式實施。中部及北部地區更首度進行30分鐘行動網路降速，模擬戰時網路受阻、只能有限使用通訊功能的情境，驗證政府、軍方與民眾的備援能力；全國368個鄉鎮市區也將依防空避難指引進行疏散避難。配合漢光演習，「同心36號演習」也同步實施，首度由第3、第4作戰區各動員1個旅級單位，北部為台北後備旅、南部為137旅，總動員人數約5000人。演練將驗證後備部隊教育召集、兵力編成、戰力恢復、指揮管制、後勤補給及責任地境防衛能力，並與常備部隊共同執行作戰任務，檢視常、後備部隊協同作戰成效。海上作戰方面，國軍將整合海軍與海巡兵力，在西太平洋演練重要物資接轉、海域巡護、航道安全維護及護航任務，強化面對封鎖時維持海上交通線與重要物資運補的能力。7月1日新成立的海軍濱海作戰指揮部，也將首次接受漢光實戰化驗證，檢視雷達監偵、反艦飛彈、戰術偵蒐、防空警衛及後勤修護整合後的「偵打一體」能力。此外，國軍今年首度試辦「隨軍記者」機制，安排少數媒體隨第一線部隊進入操演現場，驗證戰時資訊發布效率與戰場傳播管理。軍方希望在不洩漏機密與作戰部署的前提下，讓媒體能第一時間向國內外傳遞戰場實況，以反制敵方認知作戰及假訊息。國防部表示，此次實兵演練銜接先前電腦輔助指揮所演習（兵推）、立即備戰操演及聯合防禦操演成果，透過連續狀況推演，磨練部隊由平時轉入戰時的快速應變能力。演習也持續導入「反向簡報」及「計畫預演」機制，由下級單位重新說明任務內容及上級指揮官意圖，確認雙方對任務理解一致，降低作戰過程因認知落差產生的錯誤。軍方近年強調去中心化及任務式指揮，要求各級部隊即使面臨通訊受阻或指揮體系遭破壞，也能依指揮官意圖獨立完成任務。國防部發言人孫立方表示，國軍每年都會吸收各國實戰經驗，並依照台灣防衛作戰需求及解放軍戰術變化調整訓練內容，不能單純將所有改變都歸因於外界所稱的「美語老師」。近年國軍演訓經常可見美方人員到場協助及觀摩，國防部長顧立雄日前接受專訪時也罕見表示，台美長期維持緊密且多元的軍事合作與交流，程度「比大家想像的還要多」，民眾過去看到的「美語老師」只是一部分，還有許多交流並不一定會被外界看到，但相關細節不便說明。就在漢光演習登場前夕，中國也派出軍機、軍艦在台海周邊執行聯合戰備警巡。國防部表示，漢光42號將透過貼近真實戰場的想定，全面檢驗聯合作戰、兵力機動、後勤支援、後備動員及軍民整合能力，確保國軍面對各類威脅時，能迅速完成戰力整備並發揮整體作戰效能。