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目前深受左膝發炎與手臂不適困擾的洛杉磯道奇巨星大谷翔平，自7月初以來已經長達一個月未在實戰登板。總教練羅伯斯（Dave Roberts）於今（5）日賽前受訪時透露，大谷即將在近日重啟約60呎（18.4公尺）的傳接球訓練，朝季後賽前回歸投手丘邁出關鍵一步。此外，今日也是史庫柏（Tarik Skubal）轉戰道奇的先發首秀，賽前大谷翔平與史庫柏就攜手寫下MLB首見的紀錄。大谷翔平自7月3日對戰教士隊登板後，便因左膝發炎受傷只好暫時關機。雖然在7月22日曾嘗試進行牛棚練投，但隨後左膝與右上臂二頭肌再次出現不適，導致投球復健被迫中斷至今已達兩週。儘管原本預期的傳接球時程微幅延後，但羅伯斯今日為球迷帶來定心丸：「雖然目前還沒有確定哪一天正式拿球投擲，但我相信在不久的將來就會實現，他很快就會開始進行60呎的傳接球。」美媒預估，若復健順利，大谷最快有機會在8月下旬至9月初回到投手丘，為10月的季後賽提前布局。雖然投球進度受阻，但「打者大谷」的火力完全不受影響。大谷今日繼續以「第1棒、指定打擊」先發上陣，帶著連續7場安打的好手感，全力尋求本季第25轟。若成功開轟，將是他連續6個賽季達成至少25轟的壯舉。此外，今日比賽也是道奇透過重磅交易補進的賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）藍白戰袍首秀。大谷翔平與史庫柏這對「連續兩年聯盟MVP與連續兩年賽揚獎得主」同隊聯手的組合，更一舉締造了美國職棒大聯盟（MLB）高達百餘年歷史上的頭一遭，成為全大聯盟最受矚目的夢幻連線。