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曾因轉投「73勝勇士」而飽受批評的杜蘭特（Kevin Durant）近日在Instagram上發表爭議言論，直指現今這支費城76人的帳面實力遠勝當年的勇士隊，甚至為了佐證論點而不惜貶低昔日戰友。針對KD說法，前隊友格林（Draymond Green）在自己的Podcast節目中做出了回應與剖析，他認為杜蘭特說這些話，說明他看待比賽的只看得分。杜蘭特日前在IG留言中寫道：「這兩隊根本沒得比。恩比德是MVP；布朗是新科總決賽MVP；馬克西是全明星。我們都知道詹姆斯能做什麼。但湯普森（Klay Thompson）從來不是MVP候選人，場均22分；格林場均14分。我不懂為什麼帳面上會是那支勇士隊比較強。」此番言論不僅惹火了湯普森，讓他在IG限動上反擊：「老兄你還好嗎？」更讓外界認為杜蘭特是想藉由吹捧詹姆斯的決定，來合理化自己當年加盟死敵金州勇士的行為。針對杜蘭特的這番「貶低前隊友」言論，格林在週二的Podcast節目《The Draymond Green Show》中給出了一針見血的解讀，他認為杜蘭特或許並非刻意貶低，會說出這些話源自於他對籃球的理解方式。「大家對KD關於詹姆斯加盟76人的評論反應過度了。KD說，上次他們把三個場均20分的得分手放在同一隊時，外界說這不公平，那就是我所在的勇士隊。現在76人有四個場均25分的球員，所以他當然認為他們會是爭冠球隊。」格林在節目中表示。格林進一步解釋：「要理解他的說法，你必須先了解KD看待籃球的方式。KD看比賽的方式非常『德魯大叔（Uncle Drew-ish，指街頭籃球的純粹單挑風格）』。對他來說，這項運動過去、現在、未來都『只關乎得分』。那就是KD看待比賽的角度。所以當他說『他們有四個場均25分的球員』時，你得明白這在KD腦海中代表什麼意義。他當然會特別提那些場均25分的球員。」雖然格林用「純粹的得分至上」來幫杜蘭特的觀點緩頰，但他並不完全認同杜蘭特的結論。「KD還說，這支76人隊在帳面上比2016-17賽季的勇士隊還要好。」格林笑著說：「我不知道我能不能同意這一點。我真的覺得這種比較行不通，但那是KD個人的意見。」