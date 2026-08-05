中度颱風白海豚持續朝西北西方向前進，中央氣象署預估最快7日下半天發布海上颱風警報，周末將是最接近台灣的時刻。由於暴風半徑達320公里，北部及東北部海面將率先受到影響。最新暴風侵襲機率以基隆38%最高，其次為台北35%、新北33%、宜蘭32%、桃園31%。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，傳統模式與AI預報已逐漸取得共識，研判白海豚高機率與台灣擦身而過，之後朝中國華東前進。
白海豚周末逼近台灣！北北基桃暴風侵襲率破3成
根據氣象署最新觀測，白海豚今天凌晨2時中心位於台北東方約1790公里海面，以每小時20公里速度向西轉西北西前進，中心附近最大風速每秒45公尺、相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑320公里、10級風暴風半徑150公里。預估至周四凌晨2時，颱風中心就會抵達台北東方約1340公里海域。
氣象署也公布最新120小時暴風侵襲機率，基隆市以38%居全台最高，其次依序為台北市35%、新北市33%、宜蘭縣32%、桃園市31%，其他縣市侵襲機率則多低於3成。
氣象署指出，白海豚近期結構更加完整、強度略為增強，若依目前路徑發展，7日下半天有機會發布海上颱風警報，屆時暴風圈將影響北部及東北部海域。中國氣象局也預測，颱風有機會於9日左右從長江口至浙江沿海一帶登陸。
最快周五發布海警！白海豚高機率和台灣擦身而過
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，從最新衛星雲圖觀察，白海豚風眼再度清晰，代表颱風結構進一步增強。經過多日修正後，傳統預報模式與AI模擬結果已逐漸取得共識，預估白海豚將一路向西移動，高機率和台灣擦身而過。
粉專分析，本周末兩天將是颱風距離台灣最近的時間，仍不排除發布颱風警報，隨後路徑將持續朝中國華東前進。若後續沒有明顯變化，白海豚將有望成為今年夏季第三個未直接登陸台灣陸地的颱風。
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根據氣象署最新觀測，白海豚今天凌晨2時中心位於台北東方約1790公里海面，以每小時20公里速度向西轉西北西前進，中心附近最大風速每秒45公尺、相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑320公里、10級風暴風半徑150公里。預估至周四凌晨2時，颱風中心就會抵達台北東方約1340公里海域。
氣象署也公布最新120小時暴風侵襲機率，基隆市以38%居全台最高，其次依序為台北市35%、新北市33%、宜蘭縣32%、桃園市31%，其他縣市侵襲機率則多低於3成。
最快周五發布海警！白海豚高機率和台灣擦身而過
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，從最新衛星雲圖觀察，白海豚風眼再度清晰，代表颱風結構進一步增強。經過多日修正後，傳統預報模式與AI模擬結果已逐漸取得共識，預估白海豚將一路向西移動，高機率和台灣擦身而過。
粉專分析，本周末兩天將是颱風距離台灣最近的時間，仍不排除發布颱風警報，隨後路徑將持續朝中國華東前進。若後續沒有明顯變化，白海豚將有望成為今年夏季第三個未直接登陸台灣陸地的颱風。
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