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巨肥白海豚準備要游過來了！靠近台灣時北轉機率最大

8月7日至10日是颱風最靠近台灣的時刻，路徑變化上從周五開始向北分量開始增加

北轉趨勢相當明顯，機率也最高。

初步評估當颱風接近台灣時，仍會以中度颱風至輕度颱風上限的強度通過

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白海豚影響最劇烈時間在周末！父親節全台都有機會降雨

8月8日至9日是風雨搖滾時段，降雨的預測，全台都有降雨的機會