白海豚颱風從7月底生成至今，終於要從遙遠的彼方游過來了！氣象專家「林得恩」就表示，根據中央氣象署最新路徑潛勢圖，白海豚正循環境駛流場導引，穩定往西北偏西方向前進，預估8月7日至10日是最靠近台灣的時刻，其中8月8日至9日是風雨搖滾時段，全台灣都會有降雨的機會，風浪會較大、降雨集中，民眾還是要注意颱風訊息。
巨肥白海豚準備要游過來了！靠近台灣時北轉機率最大
林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，白海豚颱風目前穩定往西北偏西方向前進，若移動速度及方向不改變的話，8月7日至10日是颱風最靠近台灣的時刻，路徑變化上從周五開始向北分量開始增加，速度開始減慢，目前AI數值模式及傳統物理模式看法已漸趨一致（歐洲ECMWF除外），北轉趨勢相當明顯，機率也最高。
林得恩提到，但要注意的是，由於白海豚即將進入到一個垂直風切較大的海域，加上西行的過程中，北方乾空氣的逸入，因此後續強度將有略微下降的趨勢，初步評估當颱風接近台灣時，仍會以中度颱風至輕度颱風上限的強度通過，但要注意的是，白海豚颱風7級暴風圈半徑相當的大，預估也在300至320公里之間，仍然屬於一個大型的颱風。
白海豚影響最劇烈時間在周末！父親節全台都有機會降雨
林得恩說，8月8日至9日是風雨搖滾時段，降雨的預測，全台都有降雨的機會，自周五至周日，降雨熱區會以迎風面的中部以北及東北部地區為主，特別在山區，降雨強度在大雨至豪雨等級之間；周六至下周二，當颱風逐漸遠離之際，所引進的西南風，水氣明顯增加，降雨熱區會以迎風面的高屏山區為主，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間。
林得恩也提醒，周五起台灣附近風力開始增強，各海面平均風增強到5至7級，陣風增強至8至9級以上；浪高方面從今天起就開始增大，北部、東半部及巴士海峽海面浪高1.5至2.5公尺；明天起，台灣海峽外皆可增大到3公尺以上，周六至下周一，北部、東北部海面浪高6公尺以上，請注意。
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林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，白海豚颱風目前穩定往西北偏西方向前進，若移動速度及方向不改變的話，8月7日至10日是颱風最靠近台灣的時刻，路徑變化上從周五開始向北分量開始增加，速度開始減慢，目前AI數值模式及傳統物理模式看法已漸趨一致（歐洲ECMWF除外），北轉趨勢相當明顯，機率也最高。
林得恩提到，但要注意的是，由於白海豚即將進入到一個垂直風切較大的海域，加上西行的過程中，北方乾空氣的逸入，因此後續強度將有略微下降的趨勢，初步評估當颱風接近台灣時，仍會以中度颱風至輕度颱風上限的強度通過，但要注意的是，白海豚颱風7級暴風圈半徑相當的大，預估也在300至320公里之間，仍然屬於一個大型的颱風。
林得恩說，8月8日至9日是風雨搖滾時段，降雨的預測，全台都有降雨的機會，自周五至周日，降雨熱區會以迎風面的中部以北及東北部地區為主，特別在山區，降雨強度在大雨至豪雨等級之間；周六至下周二，當颱風逐漸遠離之際，所引進的西南風，水氣明顯增加，降雨熱區會以迎風面的高屏山區為主，降雨強度介於大雨至豪雨等級之間。
林得恩也提醒，周五起台灣附近風力開始增強，各海面平均風增強到5至7級，陣風增強至8至9級以上；浪高方面從今天起就開始增大，北部、東半部及巴士海峽海面浪高1.5至2.5公尺；明天起，台灣海峽外皆可增大到3公尺以上，周六至下周一，北部、東北部海面浪高6公尺以上，請注意。
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