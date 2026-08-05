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首爾險出現「超級熱帶夜」 入夜仍超過30度

高溫已奪19命 單日186人送醫創紀錄

▲由於白天太熱，幾乎無法長時間進行戶外活動，愈來愈多人改在太陽下山後散步、跑步或運動。（圖／翻攝自韓聯社）

白天不敢出門 運動人潮改到深夜

連鴿子也受不了 集體躲進遮陽傘陰影

韓國遭遇破紀錄熱浪侵襲，首爾與西部地區5日最高氣溫逼近攝氏40度，高溫不僅改變民眾日常作息，連街頭鴿子也被拍到集體擠在遮陽傘下躲太陽。韓國疾病管理廳統計，自5月中旬啟動監測以來，全國已有2221人因熱傷害送醫，至少19人死亡，其中高齡者及戶外工作者面臨的風險尤其嚴峻。根據韓聯社報導，韓國不只白天酷熱，夜間氣溫同樣居高不下。首爾市中心前一晚最低氣溫仍達29度，距離整夜不低於30度的「超級熱帶夜」僅一步之遙；位於銅雀區的觀測站更測得最低氣溫超過30度，民眾即使入夜也難以降溫休息。氣象單位指出，目前北太平洋高壓脊位於東海上空，東風沿高壓邊緣吹入朝鮮半島後，越過山區時變得更加乾燥炎熱，使首都圈及湖南地區直接受到焚風影響。截至5日上午8時，首爾與仁川氣溫已達29.3度，釜山28.6度，大田與光州28.2度，大邱27.3度，西部城市普遍比東南部更加炎熱。韓國氣象廳預測，京畿道金浦、安山、河南、烏山、驪州、平澤及龍仁等地，5日白天氣溫可能升至39度，首爾與光州最高溫預估達38度，大田37度，仁川與大邱36度；釜山與蔚山則分別約34度及33度。平均海拔965公尺的江原道太白市，最高溫則可能維持在29度，成為少數不到30度的地區。據韓國疾病管理廳4日公布的資料，全國3日共有186人因熱傷害送醫，創下單日歷史新高，並新增2起死亡案例。兩名死者均位於全羅北道完州郡，其中一名90多歲婦人在農田中發病，另一名80多歲男子則倒在路旁，兩人原先均患有慢性疾病。自5月15日展開熱傷害監測以來，韓國累計已有2221名患者，至少19人死亡。病例中以熱衰竭占比最高，達61.5%；其次為重度中暑16.8%、熱痙攣11.5%及熱暈厥8.9%。患者以男性居多，占76.7%，65歲以上高齡者則占33.8%，顯示長者及需要在戶外活動的人群是高風險族群。因應熱浪持續，韓國氣象廳已對首爾及京畿道發布最高等級的「高溫重大警報」，也是今年6月啟用新版三級警報制度以來，首度發布最高級別警示。這項警報代表當地已連續兩天出現攝氏35度以上體感溫度，且預計還可能出現體感溫度超過38度，或實際氣溫達39度的極端高溫。持續酷暑也明顯改變韓國民眾的生活方式。由於白天幾乎無法長時間進行戶外活動，愈來愈多人改在太陽下山後散步、跑步或運動。在大邱新川河岸，晚間8時過後才開始湧現慢跑者及家庭散步人潮；即使夜色已深，兒童遊樂區仍有不少孩子活動，家長則坐在一旁使用手持電風扇降溫。大學網球場同樣直到晚間才進入使用高峰，許多場地在天黑後仍燈火通明。當地民眾表示，白天光是站在球場上就令人喘不過氣，如今已習慣吃完晚餐後才外出運動。跑步、網球、足球等民間運動社團也紛紛把集合時間由晚間7時，延後至8時30分甚至9時以後，活動目標也從追求成績，轉為「安全完成」。氣象單位提醒，即使選在清晨或晚間運動，氣溫及濕度仍可能偏高，民眾應補充足夠水分、降低運動強度，若感到頭暈、噁心或異常疲倦，應立刻停止活動並前往陰涼處休息。高溫不只讓人難以忍受，連動物也開始尋找避暑空間。在韓網紅「不奇而遇 Steven & Sia」在社群平台分享首爾南大門附近街景，只見平時四處走動的鴿子，幾乎全數聚集在路旁大型遮陽傘的陰影下，和路人一起躲避強烈陽光。畫面曝光後引發討論，網友直呼「連鴿子都知道不能曬」，也有人表示，看到鳥群反常地擠在陰影中，就能感受到首爾高溫有多嚴重。