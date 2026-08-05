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▲林理惠（如圖）入行14年發行第一張個人專輯《色緻》，將14年來的音樂養分、人生體悟與創作底蘊濃縮其中。（圖／創銘實業股份有限公司提供）

創作才女林理惠曾為南拳媽媽寫下〈橘子汽水〉、〈夜鐘〉等經典作品，並陸續替豆花妹（蔡黃汝）、弦子寫歌，2012年她以流行雙人組合「火星熊」出道，近期發行全新個人台語爵士專輯《色緻》。在流行音樂圈有長達十多年資歷的她，連續寫了三年的輔助企劃，卻都慘遇落選，林理惠跑去和音樂人老公謝明諺訴苦，沒想到對方竟開玩笑地對她說：「如果真的需要錢就去 OnlyFans （以大尺度成人內容聞名的社群平台）開帳號。」林理惠入行14年發行第一張個人專輯《色緻》，將14年來的音樂養分、人生體悟與創作底蘊濃縮其中。曾以雙人組合「火星熊」出道的她，團體在2013年合約到期後，再回到阿爾發音樂製作部，持續深耕音樂製作與創作，累積多張爵士作品的演唱、創作及跨界能量，這張專輯也被視為是送給自己音樂生涯最珍貴的一份禮物。提及這次專輯的製作過程，林理惠表示老公謝明諺是《色緻》的重要幕後推手，再加上另一位金曲製作人柯智豪的加持，才促成了這張出道14年的個人處女作。 不過，雖然有「雙金」音樂人的鼎力相助，林理惠卻坦言中間最大的瓶頸還是卡在「錢」。從2019年就開始籌備製作新專輯的林理惠，透露過程中自己連續寫了3年的輔助企劃，卻都慘遇落選命運，讓她苦笑說：「這真的是我人生活到這個歲數遇到最大的挫折了！」去年得知再度落選政府音樂輔助名單，林理惠忍不住跑去跟老公訴苦，沒想到對方竟開玩笑地說：「如果真的需要錢就去 OnlyFans 開帳號，這樣很快就可以賺到錢做專輯！」讓她聽完哭笑不得：「我真的傷心了很久，因為我認為中年婦女在 OnlyFans 上也賺不到多少錢，而且他居然可以接受自己配偶在 OnlyFans 上開帳號賺錢！」直呼這件事一輩子不會忘記。