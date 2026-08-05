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洛杉磯道奇隊今（5）日作客芝加哥小熊隊，「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal）將迎來道奇生涯的初登板，今日他戴著百萬勞力士名錶進場，超有氣場，球衣背後則和大谷翔平一樣有金標籤。為了迎接這位連續兩屆榮獲賽揚獎的王牌投手，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定派上剛升上大聯盟的舊將羅特維特（Ben Rortvedt）與他搭檔，並在賽前受訪時說明了這項調度的原因。道奇隊今日進行了罕見的捕手陣容總大換血。球團將剛透過交易獲得的羅特維特與杭特·費杜西亞（Hunter Feduccia）升上大聯盟，同時將菜鳥阿方索（Edgar Quero）下放小聯盟，並將老將羅賓森（Robinson）給DFA（指定讓渡）。對於將剛升上大聯盟的羅特維特立刻排上先發，並與王牌左投史庫柏搭檔，羅伯斯表示：「能夠加入經驗豐富的捕手，對我們的投手群來說意義重大。我希望能提升整體捕手陣容的水準。」羅伯斯對羅特維特讚譽有加：「他是一位經驗豐富的老將，絕對能妥善應對這樣的場面。他不會過度放大自己，很清楚身為一名球員和捕手該做些什麼。對他來說，最優先的任務就是支援投手，這樣的態度對休息室的氣氛帶來了正面的影響。」羅特維特在去年賽季中加盟道奇，雖然例行賽僅出賽18場，但在季後賽對陣紅人隊的外卡系列賽，以及對陣費城人隊的分區系列賽中，總計出賽4場。更神奇的是，只要由他蹲捕的比賽，道奇隊最終都拿下了勝利。「我認為去年我們能擊敗費城人隊晉級，都要歸功於班（羅特維特）。他真的做出了巨大的貢獻，所以我很高興能再次網羅他，並且非常信任他。」羅伯斯笑著說：「雖然他這季大部分時間都在3A，但我對他的信任，足以讓他在史庫柏的先發場次中擔任大聯盟先發捕手，這就是我對他的評價。」為了終止目前平本季最長的4連敗低潮，道奇隊將止敗的重責大任交給了史庫柏。球團也在社群媒體上分享了史庫柏抵達球場的畫面。他穿著黑色襯衫、背著後背包，右手腕上閃閃發亮的勞力士（Rolex）名錶瞬間成為球迷討論的焦點；有趣的是，畫面中緊跟在他身後的正是重砲弗里曼（Freddie Freeman），也讓球迷開玩笑地說：「弗雷迪變成貼身保鑣了嗎？」這場比賽除了是史庫柏的首秀，還將締造一項大聯盟歷史新紀錄。大聯盟自2025年起導入特別版的「金色大聯盟Logo」球衣背章，僅限定前一年的MVP、賽揚獎得主與新人王有資格配戴。大谷翔平（Shohei Ohtani）已連續3年、4度奪下MVP，因此連續2個賽季都配戴著這枚金色徽章；而史庫柏也自2024年起連續2年榮獲賽揚獎。根據美國數據公司統計，這是大聯盟史上首次出現「近2季皆獲MVP的球員」與「近2季皆獲賽揚獎的球員」在同支球隊效力的情況。