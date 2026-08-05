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西雅圖水手隊今（5）日宣布異動，為了清出40人名單空間並登錄新戰力，本季二度遭指定讓渡（DFA）的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）再度慘遭割愛。至於日前同樣遭奧克蘭運動家DFA的25歲旅美右投莊陳仲敖，今日則確定通過讓渡程序，未被其他球隊認領，將下放至3A續留運動家體系。現年30歲的費爾柴德本季命運多舛，先後效力過守護者與水手隊。他於美國時間8月1日被水手隊緊急升上大聯盟後，隨即在3日對戰雙城時的9局下滿壘平手之際替補代跑，並靠著再見安打跑回致勝分。遺憾的是，由於費爾柴德已無小聯盟下放權，隨著水手隊透過交易補進重砲外野手沃德（Taylor Ward），加上主力多諾文（Brendan Donovan）等傷兵歸隊，僅獲得1場代跑出賽、毫無打擊機會的費爾柴德，最終被球隊移出40人名單。費爾柴德生涯以優異的守備範圍見長，大聯盟生涯出賽292場，留下18轟、2成21打擊率。隨著交易大限已過，美媒《MLB Trade Rumors》指出，任何需要「守備優先」外野板凳的球隊都可能提出認領；若順利通過讓渡，費爾柴德將有權選擇成為自由球員。另一方面，日前遭運動家指定讓渡的台灣投手莊陳仲敖，今日確定通過讓渡程序，因為沒有球隊撿，因此將直接下放至運動家3A繼續磨練。現年25歲的莊陳仲敖本季首度挑戰3A層級，雖然一度因狀況調整下放2A，但重返3A後持續努力調整。本季他在2A與3A合計登板19場，留下4勝6敗、防禦率6.42的成績。