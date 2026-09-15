從每天一杯咖啡、叫外送，到週末和朋友聚餐、安排下一趟旅行，生活中的消費場景愈來愈多元。全新升級 美國運通耀金卡 將生活禮遇延伸至咖啡、外送、餐飲及旅遊，Starbucks、Uber Eats、Klook及Expedia指定消費登錄享刷卡金優惠，其中Expedia指定消費滿額最高享NT$1,000刷卡金，讓日常消費到旅行規劃都有回饋。
咖啡、外送都有回饋 Uber Eats每月最高享100元刷卡金
每天習慣來杯咖啡，美國運通耀金卡卡友於活動網站登錄後，至全台指定Starbucks實體門市以新台幣結帳，單筆消費滿NT$250，可獲NT$25刷卡金回饋乙次，單月回饋上限NT$50，讓原本的咖啡日常也能多一點回饋。
不想出門、習慣用外送解決一餐，卡友完成登錄後，於Uber Eats以新台幣結帳，單筆消費滿NT$250，可獲NT$50刷卡金回饋乙次，單月回饋上限NT$100，無論平日晚餐或週末早午餐，都能把優惠融入原有的消費習慣。
週末聚餐享85折 從一頓飯延伸下一趟旅行
週末好友聚餐，位於微風南山48樓的CÉ LA VI Taipei，以高空城市景觀搭配現代韓式料理，美國運通耀金卡卡友消費享85折優惠，不限平假日、全時段皆適用。
而朋友聚餐聊著聊著，下一趟旅行也可能就此成形。美國運通耀金卡將回饋延伸至旅遊平台，卡友於Klook完成登錄並符合指定消費門檻，可享NT$300刷卡金回饋；於Expedia完成登錄並符合指定消費門檻，則可享NT$1,000刷卡金回饋，從安排旅遊體驗到預訂住宿都有相對應的優惠。
旅行計畫成形就出發 五星飯店住宿3,300元起
行程安排完成，住宿也能接著規劃。位於南港的台北漢來大飯店鄰近交通樞紐，適合安排台北Staycation或城市小旅行。美國運通耀金卡卡友入住指定房型，享優惠價NT$3,300起。
從日常到旅行 美國運通耀金卡串起多元生活禮遇
從日常消費到週末旅行，全新升級金屬卡「美國運通耀金卡」集結餐飲、旅宿與生活禮遇，指定五星飯店住宿3,300元起，全台24間五星飯店餐廳2人用餐享5折起、逾百間指定餐廳85折起，Starbucks、Uber Eats、Klook及Expedia登錄另享刷卡金優惠。新申辦美國運通耀金卡，首刷禮可選最高NT$7,000刷卡金或20,000點會員酬賓積分。更多美國運通信用卡刷卡優惠資訊說明請點我！
※各項優惠適用資格、優惠內容、活動期間、使用方式及限制條件，請依美國運通官方網站最新公告為準。
謹慎理財 信用至上
簽帳卡國外運通提現手續費：提領金額1%或新台幣100元(以較高者為準) 其他費用查詢請洽美國運通會員服務部，優惠適用細則請見官網。
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