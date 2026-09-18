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國民黨高雄市長候選人柯志恩4年前臨危受命，南下征戰高雄對上爭取連任的陳其邁，3個月獲得近53萬選民支持，寫下國民黨在高雄的次佳成績。如今藍營傳出，倘若柯志恩惜敗賴瑞隆的話，有望接任江啟臣，成為立法院副院長。她9月1日接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時則直言，她沒聽過這個說法，「因為對我來說，87天之後我要去當高雄市長。」立法院副院長江啟臣投入台中市長選舉，外界評估他有望順利當選，連帶副院長一職閒缺引發討論。傳出國民黨團總召傅崐萁有意更上層樓，中廣前董事長趙少康曾爆料，「傅崐萁想當立法院副院長，就是這麼簡單」。趙少康當時還說，傅崐萁一開始就有意爭取立法院正副院長職務，但因各種現實因素未能如願，最終改擔任國民黨團總召。不過黨內不少人認為，韓國瑜2024考量形象問題，就沒有選傅崐萁當副手，日前又為了總預算協商怒飆「立法院被黑暗的力量控制」，甚至揚言要傅崐萁「辭掉總召」，幾乎可說是斷了找傅崐萁當副手的可能；更有人推測，若傅崐萁真爭取副院長，「韓國瑜可能會立刻宣布辭職」，甚至直接挑戰2028。而除了傅崐萁，曾角逐第10屆立法院正副院長的7連霸立委賴士葆、楊瓊瓔；8連霸藍委羅明才和不分區立委柯志恩也被點名，其中柯志恩因其專業、理性形象，加上對美事務嫻熟，擔任「臺美國會議員聯誼會」共同會長，被認為可襄助韓國瑜處理國會外交事宜。但柯志恩接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時直言，「我沒有聽過這樣的說法，因為對我來說我就是87天之後我要去當高雄市長，就是這樣子。」