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受到西南氣流和低壓帶影響，高雄8月份總計雨量創1931年來同期新高，多處發生地基掏空災情，國民黨高雄市長候選人柯志恩深入縣區勘災時，車輛一度因積水過高拋錨受困，必須爬窗脫困。隨著九合一大選倒數計時，她月初接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，談到若上任市長，第一件要解決的就是淹水的問題，直呼高雄長期淹水這麼久，必須要進行總檢討。接受專訪這天，高雄市仍下著滂沱大雨，上午才又發生擋土牆三度坍方的意外，問她怎麼看高雄多年投入經費治水，外界卻常質疑效果不如預期，柯志恩先是幽默表示：「我現在講任何的話，都要為我可能明年執政來做背書（笑），絕對不能批評太多，不然迴力鏢馬上打到你自己身上來。」但她隨即指出，過去城市的承載韌度與如今極端氣候已有很大落差，「很久很久沒有看過這樣，雨連續下了十幾二十天，雨勢都非常強大，強大到你每次開車的時候，那個雲層厚到你都看不到前面，那是非常大的隱患。」強降雨導致土質鬆軟，自然造成許多災害與路基掏空，「空的部分原因到底在哪裡？這一定要徹底的釐清！釐清完之後，我們才有辦法面對，面對完之後我們才有辦法來討論，未來要如何避免它再發生。」柯志恩分析，水患必須拆成兩層面看：天災需要長時間規劃解決，但許多狀況純粹是管理問題。她直言：「這個雨挖出了非常多我們未來管理上面的問題。」例如廣西民權路水管破裂後通報延誤、去茄萣勘災時發現抽水機故障或柴油出問題，未來的執政者都必須建立市府「一條龍」的單一跨局處應變窗口。談起自己車輛受困水中的經歷，柯志恩指指出現場警示完全不及格：「我的車子也被卡在中間，因為前面沒有防護線！」她強調，無論中央核定多少億預算，「即使陳其邁做得再好，淹水就是事實」，平時的智慧感應、即時疏濬與通報 SOP 必須全面重建。問她「若明天就是高雄市長，上任後第一個想要解決的問題是什麼？」柯志恩說，高雄已經下了20多天的雨，此時此刻問她，第一個當然要解決水的問題，水的問題可以分短中長期，她先前也請前內政部長李鴻源診斷過，包括二仁溪、典寶溪都需要中央做整體檢驗；短期則是在上任後，立即對全區易淹水的水溝與箱涵進行最快速的全面體檢，「免得一淹水就來。」不過柯志恩也直言，這個問題很難回答，每一任市長都有其歷史定位：吳敦義時代奠定縣區污水下水道基礎建設；謝長廷打破港灣圍籬，對水岸城市有所規劃；陳菊大膽推動城市美學；陳其邁則全力衝刺科技與半導體招商引資。柯志恩表示，若未來有機會接棒，除了優先解決水和天坑等難題，她更希望發揮所長，將施政延伸到文化、教育還有軟體的層面，「一棒接一棒，硬體已經有所看到，那一個城市的偉大，在於不管是文化、教育層面，希望透過展演策展新吸引更多人來到高雄，這都是高雄未來可以突破創新的。