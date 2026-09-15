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最美庭園「金澤兼六園」！朝聖六種理想意境 日本三大名園之一

▲北陸必訪金澤「兼六園」迴遊式庭園，是日本三大名園之一。（圖／記者蕭涵云攝）

▲金澤「兼六園」夜間點燈活動很受歡迎。（圖／石川縣官方旅遊指南www.ishikawatravel.jp）

懷舊「東茶屋街」散策！必吃金箔冰淇淋、布丁、蜂蜜蛋糕

▲古色古香的「東茶屋街」有如走進江戶文化散策。（圖／記者蕭涵云攝）

▲推薦東茶屋街參訪保存最完整的「志摩」，還可搭配和服體驗留下美麗合照。（圖／記者蕭涵云攝）

▲記者推薦必吃金澤茶屋布丁本舖。（圖／記者蕭涵云攝）

▲箔一「金箔冰淇淋」好吃！送禮推薦烏雞庵「金箔蜂蜜蛋糕」。（圖／記者蕭涵云攝）

1300年紅葉與奇岩聖地「那谷寺」！供奉千手觀音巨像、巡拜重生

▲「那谷寺」內奇岩洞窟環繞如仙境。（圖／記者蕭涵云攝）

▲千年「那谷寺」楓紅美景是北陸絕美賞楓名勝，最佳觀賞時刻為每年約10月下旬至11月下旬。（圖／石川縣官方旅遊指南www.ishikawatravel.jp）

▲1990年再建的「金堂華王殿」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲供奉的千手觀音巨像十分莊嚴。拍攝經官方授權。（圖／記者蕭涵云攝）

▲峭壁上的紅色鳥居成亮點。（圖／記者蕭涵云攝）

長町武家屋敷！穿越江戶時代 喝手刷抹茶俯瞰庭園景緻

▲走訪保存完善的武士文化聚落「長町武家屋敷」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲野村家宅邸內竟別有洞天。（圖／記者蕭涵云攝）

▲可俯瞰庭園景緻的二樓茶室十分幽靜。（圖／記者蕭涵云攝）

▲屋內飽覽禪意「枯山水」景緻。（圖／記者蕭涵云攝）

YAMATO糀公園！品嚐發酵美食、醬油霜淇淋、炙燒起司蛋糕

▲發酵食美人食堂定食餐點，吃得到百年發酵文化的美味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲YAMATO糀公園為金澤百年大野醬油據點。（圖／記者蕭涵云攝）

▲沒想到醬油風味做成冰淇淋這麼好吃！記者推薦一定要嚐鮮。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣虎航台北、高雄都有直飛日本小松機場，現在賞楓直衝北陸小京都不怕人擠人！《NOWNEWS今日新聞》開箱石川縣《米其林綠色指南》（Michelin Green Guide）認證珍貴自然景觀及絕美文化遺產，造訪日本三大名園之一金澤「兼六園」，1300年歷史紅葉與奇岩聖地「那谷寺」，保留江戶時代木造茶屋風貌的「東茶屋街」開吃奢華「金箔霜淇淋」，推薦在武士文化聚落的長町武家屋敷喝手刷抹茶、YAMATO糀公園品嚐發酵美食。被譽為日本最美庭園的金澤「兼六園」，起源於17世紀加賀藩，是位於金澤城公園旁的寬廣迴遊式庭園。以「兼具六勝之園」為名，體現六種理想意境：宏大氣派、幽遠寂靜、匠心巧思、蒼拙古樸、水泉流水、眺望勝景，更以春櫻、夏青、秋楓、冬雪絕美四季景觀聞名。尤其特殊的「雪吊」美景與季節限定的夜間點燈活動，是連歐美人士也必訪的金澤名勝。與茨城縣水戶市的偕樂園、岡山縣岡山市的後樂園，合稱日本三大名園；獲《米其林綠色指南》評鑑為最高等級的三星景點。尋訪金澤最大型熱鬧的藝妓茶屋街「東茶屋街」，於2001年獲指定為日本國家重要傳統建築物群保存地區；同時也是現今保存完善的歷史街區之一。200年前的傳統木造建築、古色古香的格子窗，歷歷在目。充滿歷史韻味的茶屋建築，搖身變為甜點舖、藝品店、或咖啡館與餐廳。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦必吃箔一金箔冰淇淋，吃得到濃郁奶香卻口感滑順，金澤茶屋布丁本舖提供原味、抹茶、加賀棒茶、能登鹽、紅豆等口味，還有烏雞庵「金箔蜂蜜蛋糕」，送禮也很有面子。擁有1300年歷史的千年古剎「那谷寺」，周圍因火山噴發與海流侵蝕，自然形成高聳奇岩洞窟，在池塘錦鯉悠遊之上的「奇岩遊仙境」，蘚苔林滿佈的傳統庭園，是北陸地區極具代表性的賞楓名所；獲《米其林綠色指南》評鑑為一星景點。信仰白山神祇，主祀觀音菩薩，金堂華王殿內供奉一尊高達7.8公尺、以檜木雕刻而成的十一面千手觀音巨像，並圍繞著當地九谷燒瓷磚。奇岩峭壁上的「岩屋」洞窟，被視為輪迴轉世之地，走入「胎內巡拜」一圈，象徵經過母親子宮孕育而重生。經過登錄為國家指定重要文化財的三重塔、來到展望台與楓月橋，是寺內飽覽庭園美景的最佳視野。眺望沿著半山腰峭壁矗立的紅色鳥居，特別醒目。可惜的是，歷經意外後，岩山步道已因安全考量而不再開放進入。妥善保存的武士文化聚落「長町武家屋敷」，走過經典黃土牆與鵝卵石街道，參觀野村家宅邸，庭園內竟有小型瀑布與流水造景，蔥鬱古樹下還悠遊著鯉魚。微風吹拂的綠意、彷彿透過光影從緣側映照至室內，如詩如畫。於《米其林綠色指南》中獲得兩星評價。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦必訪可俯瞰庭園景緻的二樓茶室，襯著美景品嚐傳統和菓子與手刷抹茶，心境穿越江戶時代，十分愜意。位於日本知名五大醬油產地之一，金澤大野醬油主打鹹甜適中的醬油風味，已傳承第四代。園區內還可參訪味噌工廠、博物館等親近釀造歷史。發酵食美人食堂供應金澤百年發酵文化誕生的美食，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦必吃天然白鹽麴醃製燒烤的雞肉、醬油風味霜淇淋；別忘了在園區內的甜點專賣店，試試現場以噴槍炙燒的發酵起司蛋糕。