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高雄市近年面臨人口外流、薪資位於六都後段班的問題，國民黨高雄市長候選人柯志恩為此拋出政策牛肉，誓言2030薪資平均數75萬（折算月薪6.2萬）、中位數58萬（折算月薪4.8萬），她接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時強調，未來企業想到高雄投資，將把「在地員工薪資等級」列入評比，「你不能永遠給我開低於4萬或只有3.2萬（的薪水）」；在居住議題上，她也喊話中央兌現高雄3.5萬戶承諾，並跟進桃園市長張善政推動「可負擔住宅」，減輕年輕人的集體焦慮。柯志恩4月份拋出勞工政策牛肉，喊話2030年要把高雄年平均薪資從目前的68.7萬提升到75萬、中位數則從54.2萬提升到58萬。談起高雄與北部的薪資落差，柯志恩直言，低薪是高雄留不住人的原因，「台北市薪資中位數73.5萬、桃園61.6萬，我們高雄只有54.2萬。」她直呼，許多企業到南部設廠常有給低薪的「習慣」，根本就是欺負高雄人。但作為市長該如何影響民間薪資？柯志恩表示，市府過去招商評估投資金額，但市府招商給水、給電、給土地等優惠條件，未來應將廠商「給予在地員工的薪資等級」納入優惠評估要素，「你在竹科可以給這個薪水，到了高雄白埔科學園區，市府給了那麼多獎勵，憑什麼給高雄人的薪資就沒有其他地方多？這就是市府可以要求的地方」。此外，柯志恩也規劃透過「認證機制」帶動產業升級與薪資成長。她指出，高雄螺絲扣件等傳統產業倒一片，市府可協助在地業者通過機制認證，並要求在高雄設廠的國際大廠優先採購有認證的在地零組件。「當高雄薪資、勞動水平到了一個程度，你不能永遠給我開低於4萬或只有3.2、3.3萬」。除了薪水留不住人，居住焦慮更是年輕世代的痛。目前高雄市包含完工、興建中與待開工的社宅約2萬3055戶，但柯志恩精算數據後指出，其中約1.9萬戶來自中央協助興建，市府自建僅3000多戶。在地方財政吃緊下，市府單獨負擔相當辛苦，柯志恩說，她會要求中央兌現3.5萬戶社宅承諾。柯志恩直言，前總統蔡英文對社宅大加支持，但現任總統賴清德卻跳票，從13萬戶變成4萬戶，「那你要分配多少給高雄？我真的不知道」。她表示，若她於12月25日上任市長，距離賴總統2028年大選僅剩一年多時間，她會要求中央兌現承諾，「「當初承諾就在這裡，不能用任何包租代管或活化數字來充數。我完全贊成陳其邁市長講的，能夠由中央出錢，我們趕快叫中央來出錢」在向中央爭取資源的同時，柯志恩也提出「擴大住宅基金」，透過公私協力要求建商投入基金換取容積獎勵，協助增設青年社宅。她說，現在年輕人看到「不吃不喝30年才買得起房」太絕望了，一旦缺乏希望，自然不會想結婚生子。因此規劃跟進桃園市長張善政正在推動的「可負擔住宅」，以合理價格提供給青年；若未來青年打算換房賣屋，則由市府負責承接回購。針對育兒家庭，柯志恩也拋出「6+6婚育宅延長計畫」。她舉例，若孩子從四歲隨父母入住社宅，若十歲時因租期屆滿必須搬遷，將嚴重影響兒童的人際關係跟就學；若能為婚育家庭再延長6年租期，能給予育兒世代最大的制度支持。另外，柯志恩也認為，隨著世代演變，現代年輕人的購屋觀念也在改變，不見得要一輩子被房貸綁住，地上權或終身租賃也可能是個選項，所以市府會隨著不同的住宅文化推出彈性的居住解方，一步步降低青年無房可住的集體焦慮，「要打開希望的窗口」。