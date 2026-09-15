Steam限時免費遊戲來了！由Nicalis開發的方塊消除益智對戰遊戲《Crystal Crisis》，9月22日前開放限時免費下載，只要在期限內以Steam帳號領取遊戲，就能把遊戲永久保存到收藏庫，遊戲內還有許多其他動漫、遊戲作品的角色可以選擇，像是《原子小金剛》、《洞窟物語》等。
方塊消除累積能量 向對手展開攻擊
《Crystal Crisis》是一款融合方塊消除和對戰的遊戲，玩家要讓掉落的方塊，相同的顏色放在一起，才能消除方塊累積能量，累積起來的能量可以一次爆發出來，對敵方展開攻擊。《Crystal Crisis》在Steam限時免費期限到9月22日下午2點59分，下載後可永久保存在收藏庫。
遊戲中除了有標準的街機模式、生存模式、組隊模式，並支援本機、線上多人連線對戰，玩家們除了跟親朋好友來場激烈對戰，還能跟線上的全球玩家來場對決。遊戲中有20位角色可以使用，包括多部知名動漫、遊戲作品，像是《原子小金剛》、《怪醫黑傑克》，以及《洞窟物語》、《以撒的結合》等。
《Crystal Crisis》下載連結：https://store.steampowered.com/app/447700/Crystal_Crisis/
EGS 2款遊戲 17日前免費下載
除了Steam平台之外，Epic Games Store（EGS）9月17日晚上11點前，也能下載2款限時免費遊戲，包括Hibernian Workshop開發的Roguelite平台動作遊戲《Astral Ascent》，以及由Vlambeer推出的街機空戰射擊遊戲《Luftrausers》，只要在期限內下載，就能永久保存到收藏庫。
《Astral Ascent》是一款2D Roguelite快節奏平台動作遊戲，玩家要扮演4位英雄中的其中一位，從12位星宮BOSS掌管的監獄中逃離。《Luftrausers》則是充滿街機風格的2D彈幕射擊遊戲，玩家可駕駛多種獨特的戰鬥機，在密集的火網中戰鬥。
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《Crystal Crisis》是一款融合方塊消除和對戰的遊戲，玩家要讓掉落的方塊，相同的顏色放在一起，才能消除方塊累積能量，累積起來的能量可以一次爆發出來，對敵方展開攻擊。《Crystal Crisis》在Steam限時免費期限到9月22日下午2點59分，下載後可永久保存在收藏庫。
遊戲中除了有標準的街機模式、生存模式、組隊模式，並支援本機、線上多人連線對戰，玩家們除了跟親朋好友來場激烈對戰，還能跟線上的全球玩家來場對決。遊戲中有20位角色可以使用，包括多部知名動漫、遊戲作品，像是《原子小金剛》、《怪醫黑傑克》，以及《洞窟物語》、《以撒的結合》等。
《Crystal Crisis》下載連結：https://store.steampowered.com/app/447700/Crystal_Crisis/
除了Steam平台之外，Epic Games Store（EGS）9月17日晚上11點前，也能下載2款限時免費遊戲，包括Hibernian Workshop開發的Roguelite平台動作遊戲《Astral Ascent》，以及由Vlambeer推出的街機空戰射擊遊戲《Luftrausers》，只要在期限內下載，就能永久保存到收藏庫。
《Astral Ascent》是一款2D Roguelite快節奏平台動作遊戲，玩家要扮演4位英雄中的其中一位，從12位星宮BOSS掌管的監獄中逃離。《Luftrausers》則是充滿街機風格的2D彈幕射擊遊戲，玩家可駕駛多種獨特的戰鬥機，在密集的火網中戰鬥。