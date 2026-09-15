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▲孫藝真說這罐包裝特別的蜂蜜是別人送給玄彬的珍貴禮物。（圖／JTBC Voyage YouTube）

女神孫藝真近日登上綜藝節目《拜託了冰箱》，分享自家冰箱內都裝了什麼食材。其中有一罐包裝相當高檔的蜂蜜，孫藝真笑說這其實是玄彬的，聽說很珍貴，所以就想帶來分享。孫藝真在現場還大方邀廚師們與主持人一起試吃，完全不擔心玄彬會生氣，甚至調皮笑說：「他還能拿我怎樣」，讓現場眾人全笑翻。而這罐蜂蜜也因此爆紅，被查出售價要250萬韓元（約新台幣6萬元）。孫藝真在節目上分享自家冰箱，充滿她親手做的小菜還有各種不同調味料，其中一罐用木頭裝飾的玻璃瓶吸引主持人注意，孫藝真分享，這其實是玄彬收到的禮物：「是別人送給他的，聽說是很珍貴的蜂蜜，所以我偷偷帶來了。」孫藝真笑說自己其實也還沒吃過，此話一出，立刻讓現場眾人相當好奇這罐蜂蜜的味道。主持人也接著詢問：｢這是可以拿來（料理）使用的嗎？」孫藝真立刻俏皮回應：「他難道能拿我怎麼辦嗎？」一副玄彬完全拿她沒轍的樣子，讓在場兩位主持人與廚師們全都笑翻。孫藝真隨後還邀請大家一起試吃，品嘗高檔蜂蜜的風味，她自己嘗了一口後也覺得美味，一邊點頭一邊發出「嗯～」的聲音，其它廚師也紛紛誇讚這蜂蜜的香氣真的不一般，甚至還有人笑說：「（試吃後）感覺身體有在變好。｣而這罐蜂蜜其實真的來頭不小，它是紐西蘭頂級品牌Manuka South所推出的 「Limited Reserve UMF 32+（MGO 1835+）」限量版麥盧卡蜂蜜，主要由野蜂採集麥盧卡樹（Manuka）花蜜製成，因為數量稀少，所以相當珍貴，定價是1999紐西蘭元（約新台幣3.6萬元），目前在韓國已被炒到250萬韓元（約新台幣6萬元）。除此之外，孫藝真在節目上也分享許多家庭趣事，她說家裡的食物一般都是兒子先吃，兒子吃不下的話她也會吃一點，如果還有剩下的食物，就是玄彬負責收尾，孫藝真也因此開玩笑說：「覺得他有點可憐。」她更透露自己比較喜歡偏甜的口味，但玄彬喜歡清淡的味道，不過由於家裡由她掌杓，所以煮什麼都是她說了算。對於要公開冰箱一事，孫藝真也坦言其實有點害羞：「像是公開素顏一樣」，因此她還特地整理了一下冰箱，並精心製作不同口味的小菜，想展現廚藝，結果她說玄彬回家打開一看，直接嚇到驚呼：「這不是我平常看到的冰箱啊」，讓孫藝真自己也笑翻。