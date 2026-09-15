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壽司郎：辻利「焙茶抹茶和風聖代」今開賣！北海道新菜也來了

▲壽司郎「辻利焙茶抹茶和風聖代」140元。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

▲壽司郎開吃辻利茶舖雙茶。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

▲壽司郎「澎湃美味北海道」期間限定新菜開吃。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

壽司郎「鮮蝦一貫20元」今起限時4天優惠！全台60店開吃

相當於一貫鮮蝦只要20元

爭鮮餐飲聯名《黑白大廚》鄭鎬泳！秋蟹季9/22來了

抹茶控快出動！台灣壽司郎表示，再度聯名日本百年名店「TSUJIRI辻利茶舗」，今（15）日開賣「焙茶抹茶和風聖代」，還有「澎湃美味北海道」新菜；歡慶60店達成，開吃「鮮蝦一貫」特價20元優惠。爭鮮餐飲則宣布聯名《拜託了冰箱》、《黑白大廚》鄭鎬泳，9月22日起開吃秋蟹季。《NOWNEWS今日新聞》整理迴轉壽司新品優惠一次掌握。每次出手都熱賣缺貨的台灣壽司郎xTSUJIRI辻利茶舗，2026秋季再度攜手打造限量「辻利焙茶抹茶和風聖代」，香濃「宇治焙茶冰淇淋」與醇厚「辻利抹茶冰淇淋」，搭配壽司郎自家製抹茶奶酪、再淋入黑糖蜜，點綴糖煮栗子、酸甜橘瓣，並放上擠了鮮奶油的海綿蛋糕，合作至今最浮誇的版本超澎湃上桌。壽司郎即日起至9月27日還推出「澎湃美味北海道」期間限定新菜，推薦新鮮「北海道貝柱3饗」100元、「炙燒奶油北海道產帆立貝」80元、「北海道產昆布漬石鰈」50元、「北海道產炙燒鱈魚子」40元等好料，尤其「湯咖哩拉麵」135元、「北海道奶油馬鈴薯可樂餅」50元也不能錯過。在地深耕8年的台灣壽司郎，於2026年9月，全台總店數正式達成60家！全台門市歡慶優惠倒數：◾️提醒大家，每日數量有限，售完為止；To Go外帶專門店則不適用本次優惠。爭鮮餐飲集團2026年聯名《拜託了冰箱》、《黑白大廚》鄭鎬泳，執掌韓國知名日式料理餐廳Caden（카덴）的他，擁有26年日本料理經驗，為爭鮮跨海研發期間限定秋蟹季新品，運用韓國紅雪蟹、深海紅蟹等食材，打造壽司、熟食、主食，還有創意甜點。爭鮮表示，鄭鎬泳主廚多次來台試菜，從食材、食譜、醬料到料理外觀皆深度參與，合作歷時4個月才完成。悄悄透露將有「蟹肉奶油烏龍麵」、「金蟹洋釀鮮旨握」及「蟹鉗味噌霜淇淋」，11款主廚聯名料理＋6款品牌新作，總共17款菜色，預告9月22日起於爭鮮迴轉壽司、爭鮮 PLUS 及 MAGiC TOUCH 点爭鮮開賣。