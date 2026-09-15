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百萬YouTuber Joeman先前被前女友蕭伊指控交往期間劈腿，甚至害女方感染性病，事件延燒之後，女方再次更新IG，公開一段64秒化妝邊聊天的影片，接著開始說如果一個人不斷犯錯、重蹈覆轍，且道歉的時候也是不斷說謊，那這樣「你的道歉就會顯得非常廉價」，雖然全片沒有提到Joeman的名字，但卻感覺字字都在影射對方。蕭伊在新影片中表示，自己最近一直在思考「道歉」的價值，認為人非聖賢孰能無過，犯錯後向對方道歉，本來就是合情合理的事情，若是一個人真的知道做錯了，也願意反省改變，那這樣的道歉她都可以接受，畢竟每個人都有犯錯的可能。話鋒一轉，她認為會讓道歉失去意義的，是「一直犯一樣的錯」，蕭伊直言，如果一個人重蹈覆轍，甚至在認錯時還說謊，「那你的道歉就會顯得特別沒有價值」，就算對方對自己說「一千次抱歉跟對不起」，對她來說都已經沒有意義。值得一提的是，這部影片是在她爆破Joeman渣男行徑之後，因為許多網友認為這是在影射Joeman瘋狂說謊，雖然蕭伊從頭到尾都沒有點名是誰，但因為時機點太剛好了，所以大家都認為怎麼看都是在臭罵前男友。