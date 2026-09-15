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通膨升溫改變市場預期 Fed升息機率衝93%

油價一度大漲4% 美元升至兩週高點

國際金價週一（14日）跌至逾1個月低點，中東局勢持續推升油價，加上美國最新通膨數據高於預期，市場幾乎押注聯準會（Fed）本週將重啟升息。美元同步升至兩週高點，進一步壓抑黃金等貴金屬表現。現貨黃金下跌0.8%，報每盎司4312.59美元，盤中一度觸及8月7日以來最低水準；美國黃金期貨則下跌1.3%，報4351.90美元。根據路透社報導，美國上週五公布的8月消費者物價指數（CPI）月增0.4%，明顯高於7月的0.1%，加上中東戰事推升能源價格，使市場對通膨再度升溫的疑慮加劇。據CME FedWatch工具，交易員目前預估Fed本週政策會議升息的機率已達約93%。路透社調查多數經濟學家也預期，Fed週三（16日）將升息，並可能在明年3月底前至少再升息一次，扭轉先前市場偏向「按兵不動」的預期。日本銀行（央行）也預料將在週五升息，主因能源價格上漲，加上中東緊張局勢仍看不到明顯降溫跡象。美國黃金交易所（American Gold Exchange）市場分析師威科夫（Jim Wyckoff）表示，原油價格大幅上漲正在推升通膨預期，意味全球主要央行可能必須進一步收緊貨幣政策控制物價，對貴金屬形成利空。油價週一稍早一度大漲約4%，沙烏地阿拉伯能源與民用基礎設施再遭攻擊，加上伊朗攻擊波斯灣船隻，以及沙烏地一條重要輸油管線關閉，使市場更加擔憂原油供應。與此同時，伊朗與波斯灣國家原定舉行的會談延期，也讓市場對中東外交降溫戰火的期待受挫。美元則升至兩週高點，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。黃金雖通常被視為抗通膨資產，但本身不孳息，一旦利率上升，持有黃金的機會成本也隨之增加，因此在Fed升息預期急遽升高下承受賣壓。其他貴金屬同步走弱，現貨白銀下跌1.2%至每盎司63.71美元；白金下跌1.6%至1768.17美元；鈀金則下跌0.7%，報1290.41美元。