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台語電音女團「閃亮三姊妹」的小妹江珮瑩在2014年「代父出征」投入政壇，擔任桃園市平鎮區平南里里長12年，今年地方選舉逼近，今年也打算四度角逐里長工作，江珮瑩為此還和交往8年男友分手。江珮瑩會投入政壇，是因為當年父親江萬源在選前痛風住院開刀，她為了讓爸爸安心休養代父出征，這決定也讓她和8年男友分手，而這也讓她開啟了政治生涯，2018年、2022年都在選戰中勝出。但江爸卻在2018年6月病逝，享年58歲，江珮瑩也說最大遺憾是還來不及帶爸爸環遊世界，2022年「閃亮三姊妹」還為了她合體現身助選，2026年地方選舉將至，根據《鏡週刊》報導，江珮瑩仍持續投入選戰，大姊江佩云和二姊江佩珍也已經陪著她四處拉選票。閃亮三姊妹2003年出道，由大姊江佩云、二姊江佩珍、小妹江珮瑩組成，火辣造型和電音風格打響知名度，唱紅〈快來快來約我〉、〈給我幾秒鐘〉等歌曲，但團體在2009年解散，三姊妹各自有人生規劃，江珮瑩投入政壇，江佩云則短暫到中國發展，江佩珍則擔任製作人，後與製作人甯宜文結婚生下一子。